La tenerezza/ Video, su Rai 3 il film con Elio Germano e Giovanna Mezzogiorno

La tenerezza va in onda oggi, venerdì 15 novembre, a partire dalle ore 21.20 su Rai 3. Il film è stato realizzato in Italia nel 2017 e ispirato in maniera libera al romanzo La tentazione di essere felici, scritto da Lorenzo Marone. La produzione è stata curata da Agostino Saccà per conto di Rai Cinema, insieme a Unipol, Film Commission Regione Campania e Pepito Produzioni. La distribuzione in Italia è stata invece affidata alla 01 Distribution, con la fotografia di Luca Bigazzi, il montaggio di Simona Paggi, la scenografia di Giancarlo Basili e la sceneggiatura di Alberto Taraglio e Gianni Amelio. Quest’ultimo è anche il regista della pellicola e nella sua carriera ha vinto tre David di Donatello, tre Nastri d’Argento e un Leone d’Oro nel 1998 per Così ridevano. Protagonista principale è l’attore campano Renato Carpentieri, che ha vinto un David di Donatello proprio grazie a questo film, due Nastri d’Argento, un Globo d’Oro e un Ciak d’Oro. Viene affiancato dalla romana Micaela Ramazzotti, vincitrice a sua volta di un David per La prima cosa bella e di ben quattro Nastri d’Argento. Nel cast, sono presenti anche Elio Germano, Giovanna Mezzogiorno, Greta Scacchi, Giuseppe Zeno e Maria Nazionale.

La tenerezza, la trama del film

La trama di La tenerezza si apre con l’apparizione dell’avvocato in pensione Lorenzo, che ha subito un infarto e non ha rapporti con i propri figli Elena e Saverio, ma solo con il nipote Francesco, figlio di Elena. Quando torna a casa, Lorenzo conosce la nuova vicina di casa Michela e si affeziona a lei e alla sua famiglia, proveniente dal settentrione. Lui viene a scoprire che anche Fabio, il marito di Michela, non riesce a legare con i propri figli, esattamente come lui. Dopo una discussione, Lorenzo esce e la sera torna a casa, ma viene a scoprire che Fabio ha ucciso i suoi figli e si è suicidato, salvando solo Michela, seppur in condizioni molto gravi. Sceglie di visitarla come se lei fosse sua figlia e ritrova Rossana, una vecchia fiamma, oltre a conoscere la mamma di Fabio, Aurora. Si viene poi a scoprire che Lorenzo, durante la sua brillante carriera di avvocato, aveva in realtà vinto numerose cause grazie a truffe ai danni dello stato. Michela non sopravvive e Lorenzo scappa di casa, facendo preoccupare la figlia Elena. Lorenzo torna in tribunale per vedere sua figlia mentre svolge la professione di interprete e, al termine di un processo, si siede insieme a lei su una panchina e le stringe la mano.

