La veglia delle aquile/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson (oggi, 7 giugno 2019)

La veglia delle aquile sarà trasmesso oggi, venerdì 7 giugno 2019, da Rete 4 a partire dalle ore 16:20. Si tratta di una pellicola americana che è stata realizzata nel 1963 dalla casa cinematografica della Universal International Pictures con regia affidata a Delbert Mann, soggetto di Sy Bartlett mentre la sceneggiatura è stata data da Robert Pirosh. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Jerry Goldsmith, il montaggio è stato realizzato da Russell F. Schoengarth e nel cast sono presenti diversi artisti di grande spessore come Rock Hudson, Rod Taylor, Mary Peach, Henry Silva, Barry Sullivan e Kevin McCarthy.

La veglia delle aquile, la trama del film

Un colonnello dell’esercito degli Stati Uniti d’America nei primi anni Sessanta viene convocato dei propri superiori presso la sede del Pentagono in quanto scelto per addestrare nuove reclute per l’aviazione. Si tratta di un programma che il governo degli Stati Uniti prevede come essenziale per poter assicurare la protezione nazionale nel caso nefasto in cui dovesse scoppiare un terzo conflitto mondiale che vedrebbe il colosso americano dover affrontare un avversario temibile come l’Unione Sovietica. Il colonnello naturalmente sentendosi gratificato da questo importante impegno che gli è stato affidato inizia a prendere seriamente la questione impartendo ai propri subalterni e a tutti gli uomini che fanno parte del progetto le nozioni tecniche necessarie e soprattutto trasmettendo loro tutta l’esperienza che lui ha saputo raccogliere in tanti anni di attività militare. Tuttavia l’importanza di questo impegno lo porta a stravolgere quello che è il suo carattere diventando incomprensibilmente irascibile e troppo severo nei confronti di tutti. Questo suo comportamento molto presto lo farà diventare particolarmente odioso nei confronti di tutti gli uomini con cui collabora e anche con la propria moglie Vittoria. Nello specifico per quanto concerne l’aspetto sentimentale ci saranno importanti tensioni che metteranno a rischio il suo matrimonio. Proprio quando tutto sembra essere tutto perso l’uomo si renderà conto di aver esagerato nel proprio comportamento soprattutto nell’essere stato eccessivamente severo con tutti riuscendo a cambiare atteggiamento riconquistando non solo l’amore e l’affetto della propria moglie ma anche il rispetto dei propri uomini.

