La vendetta di Sophie/ Su Rai 2 il film con Eric Roberts (27 giugno 2020)

La vendetta di Sophie andrà in onda oggi, sabato 27 giugno, in prima serata alle ore 21.20 su Rai 2. Il film di genere thriller è stato girato nel 2018 a dopera del regista Doug Campbell. Il titolo originale è Stalked by My Doctor: Patient’s Revenge ed è distribuito da Disney ABC. Tra gli interpreti principali nel cast ritroviamo Eric Roberts, Anna Marie Dobbins, Brianna Joy Chomer, Deborah Zoe, Rico Simonini, Jon Briddell, volti noti e meno noti del cinema americano. Le musiche sono state realizzate da Sandro Morales Santoro e sono perfette per il genere del film.

La vendetta di Sophie, la trama del film

La vendetta di Sophie vede protagonista Albert Beck interpretato da Eric Roberts, che dopo essere uscito pulito da diversi processi che lo coinvolgono decide di recarsi in Arizona e rifarsi una vita. L’uomo diventa professore nella piccola università dello Stato e cerca di tenere a freno i suoi impulsi di controllo che lo hanno portato ai processi del passato. Nonostante questo però si infatua presto di una sua studentessa e riesce adottando vari escamotage a conquistare la ragazza costringendola a stare con lui.

Le cose però non vanno per il meglio perché una sua vecchia conoscenza arriva in città, Sophie, protagonista dei precedenti capitoli che decide di inseguire l’uomo e rendere la sua vita un inferno allo stesso in cui aveva fatto il dottore con lei. Dopo numerose peripezie, la ragazza riuscirà a smascherare il vero volto del suo aguzzino e libererà dal suo gioco le giovani fanciulle che erano in trappola. Il dottore finalmente, dopo anni e anni in cui era riuscito a farla franca, sarà incriminato come merita.



