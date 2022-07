La “vera” bambola Chucky assassina spaventa l’Alabama/ “Che infarto!”, poi si scopre…

Negli Stati Uniti è stata avvistata la versione “reale” di Chucky, la bambola protagonista del film “La Bambola Assassina”. Una passante ha documentato la scena che sta terrorizzando l’intero quartiere di Albertville, in Alabama. La 31enne, residente nella zona, era in macchina con altre due donne quando ha creduto di avere un’allucinazione, vedendo in mezzo alla strada la “vera” bambola assassina. Poi ha capito che stava guardando qualcosa di reale e racconta di essersi spaventata a morte, mentre le donne che erano con lei avevano iniziato a urlare.

TAIWAN, GUERRA CINA-USA?/ Pechino “missione sacra, no interferenze”. Biden chiama Xi

Il mistero è stato svelato poco dopo, quando le tre donne si sono armate di coraggio e hanno fatto il giro dell’isolato. A quel punto, sono arrivate alle spalle della strana figura e l’hanno sorpresa mentre si toglieva quella maschera terrificante da bambola assassina, rivelando niente meno che un bambino di 5 anni residente anche lui nel quartiere. “Cari genitori del bambino che indossa il costume di Chucky, riprendetevi vostro figlio! Ho quasi avuto un infarto!” ha poi scritto la 31enne sul suo profilo Facebook, pubblicando le foto che sono subito diventate virali.

Wuhan torna in lockdown/ Un milione di persone bloccate per 4 positivi asintomatici

L’avvistamento di Chucky diventa virale: i commenti

Ancora spaventata, la 31enne racconta il surreale incontro su Facebook spiegando che “Il bambino si era tolto la maschera, ma poi l’ha subito rimessa e ha attraversato la strada non appena siamo passate”. Il suo post, pubblicato come sfogo per questa vicenda surreale ma anche divertente, è diventato virale in pochissimo tempo superando le centinaia di migliaia di condivisioni e collezionando quasi ventimila commenti, alcuni divertiti, altri invece dai toni meno scanzonati fino a quelli più maleducati.

Tra le persone che hanno commentato c’è anche la madre del bimbo di 5 anni che si nasconde sotto la terrificante maschera della bambola assassina Chucky. “Alcune persone se la sono presa con lei per aver lasciato che suo figlio si divertisse un po’, sebbene ci fosse la nonna a tenerlo d’occhio” racconta la 31enne su Facebook, esprimendo amarezza per alcuni commenti apparsi sotto il suo post. “Qualcuno ha anche postato dei commenti molto maleducati sul fatto che avesse attraversato la strada da solo. È vero, era solo, ma ha guardato in entrambe le direzioni prima di attraversare e si è assicurato che noi ci fossimo fermate”.

Ucraina chiama i turisti/ "Tour degli orrori tra Bucha e Irpin, venite in vacanza"













© RIPRODUZIONE RISERVATA