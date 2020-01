La7 down, Propaganda Live continua su Instagram/ Mezz’ora di pubblicità in onda

La7 va down per un problema tecnico, Propaganda Live viene sospeso in prima serata a causa di un guasto e la diretta prosegue su Instagram. Intanto in televisione l’unica alternativa possibile è mandare in onda quasi mezzora di pubblicità prima del rientro in studio. Prima dei consigli per gli acquisti era apparso un cartello con scritto: “Le trasmissioni riprenderanno il più presto possibile. Ci scusiamo per l’interruzione”. Il problema tecnico è stato spiegato anche dalla pagina Twitter del programma dove possiamo leggere: “Stiamo risolvendo un problema tecnico, torniamo tra poco. Nell’attesa siamo però per ora in diretta su Instagram“. In tempi di alta tecnologia non è cosa consueta assistere a problemi del genere, soprattutto con un’interruzione così lunga che per una serata ci ha fatto tornare indietro agli anni novanta.

La7 down, Propaganda Live continua su Instagram: il ritorno in onda

Il ritorno in onda dopo il down di La7 ha visto Propaganda Live di nuovo in onda alle ore 23.24 dopo che era stato mandato in diretta solo su Instagram dalle 23.01. Nonostante questo alcune difficoltà legate all’audio sono andate avanti ancora per un po’ dopo il ritorno in studio. Su Twitter a quel punto abbiamo letto: “Siamo tornati, grazie per averci aspettato”. Appena tornato in scena Diego “Zoro” Bianchi, il conduttore, ha specificato: “Un applauso a noi e a questa emergenza superata nel parlare di emergenze”. Per tamponare momentaneamente il problema La7 ha trasmesso Uozzap!. Intanto su Instagram si sorride anche per il duetto sulle note di “Sarà quel che sarà” tra Memo Remigi e lo stesso Bianchi.

