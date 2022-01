Laccio emostatico per fermare vaccino/ No vax operato d’urgenza: braccio cosa rischia

Un no vax ha rischiato di incorrere in seri problemi di salute pur di ottenere il Super Green Pass: ha ricevuto la prima dose, ma subito dopo, al fine di fermare la circolazione del vaccino contro il Covid-19 nel corpo, ha tenuto un laccio emostatico sopra al punto di inoculazione per circa ventiquattro ore. Successivamente, con il braccio completamente nero, si è recato in pronto soccorso per chiedere assistenza.

Quarta dose vaccino Covid in Israele/ “4 mesi da booster per sanitari e over 60”

L’episodio è avvenuto in Emilia Romagna. A denunciare quanto accaduto è stato su Twitter il medico Claudio Luca Biasi. “Un paziente si è presentato in pronto soccorso con braccio nero e occlusione omerale. Interrogato, ha spiegato che si era vaccinato due giorni prima per poter lavorare, ma che intendeva evitare che il vaccino entrasse nel corpo e, seguendo alcuni consigli riportati da un medico su Internet, ha tenuto un laccio emostatico sopra e sotto sito inoculo per 24 ore. Ora ha sofferenza nervosa dell’ulnare, è stato operato per riaprire vaso e probabilmente residuerà parziale invalidità. Un genio!”, ha scritto.

Omelia critica i vaccini: parroco contestato/ Casorate, alcuni fedeli lasciano chiesa

Laccio emostatico per fermare vaccino: come sta il no vax

Non si sa adesso molto sulle condizioni di salute del no vax che ha tenuto stretto al braccio un laccio emostatico per fermare la circolazione del vaccino dopo l’inoculazione: le sue generalità non sono state diffuse. L’uomo, in base a quanto raccontato dal medico Claudio Luca Biasi, è stato operato per l’occlusione omerale riportata. È possibile che possa avere riportato, tuttavia, delle lesioni permanenti all’arto. La notizia, intanto, è diventata virale sul web, tanto che il diretto interessato ha ricevuto non poche critiche.

BOLLETTINO VACCINI COVID 1 GENNAIO/ 19,5 mln terze dosi: 311mila bambini vaccinati

I medici, intanto, hanno prontamente lanciato un appello affinché nessuno segua esempi di questo genere, che potrebbero compromettere gravemente la salute di coloro che mettono in atto determinate strategie. È indispensabile, in tal senso, affidarsi ai consigli di professionisti affidabili e non a quelli di Internet.



© RIPRODUZIONE RISERVATA