Laetita Casta, moglie Louis Garrel/ “Prima avevo paura di sposarmi”. Il figlio Azel

Laetita Casta, chi è la moglie di Louis Garrel

Louis Garrel, regista, attore e produttore del film “L’innocente”, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 19 gennaio, di Oggi è un altro giorno. L’attore francese è legato dal 2015 con Laetitia Casta. I due attori francesi si sono sposati nel giugno del 2017 a Lumio, il paesino della Corsica in cui la Casta ha trascorso l’infanzia. “Ero convinta che fosse meglio sposarsi tardi. Ho sempre avuto paura di sposarmi, sebbene i miei genitori abbiano un’unione felice. Con Louis ho superato i miei timori, i pregiudizi. Ho guadagnato tanta sicurezza. In fondo solo gli stupidi non cambiano idea”, ha detto l’attrice a Elle. Louis Garrel e Laetitia Casta hanno girato insieme due film: “L’uomo fedele” nel 2018 e “La crociata” nel 2021, film di cui l’attore francese è anche regista. A marzo 2021 sono diventati genitori di Azel, nome che deriva da una parola ebraica che significa “nobile”.

Laetita Casta e Louis Garrel: la famiglia allargata

Spesso Laetitia Casta ha parlato delle qualità di Louis Garrel che l’hanno fatta innamorare: “La sua goffaggine, la sua vivacità, la foga, l’intelligenza, il suo humour. È molto divertente. Non mi annoio mai”, ha riportato Vanity Fair. Il marito, invece, di lei ha detto: “Donna forte e dai molti talenti, attrice non convenzionale o scolastica, la sua profonda generosità e la sua empatia nutrono i personaggi che interpreta. Ciò le dona una forza umana che tutti gli attori sperano di trovare nel loro lavoro”. Laetitia Casta ha tre figli nati dalle sue storie precedenti. La primogenita è Sahteene (2001), avuta dal regista e fotografo Stéphane Sednaoui. Dalla lunga relazione con Stefano Accorsi, durata dal 2003 al 2013, sono nati: Orlando (2006) e Athena (2009). Nel 2009 Louis Garrel, insieme all’ex compagna Valeria Bruni Tedeschi, ha adottato una bambina, Celine Oumy, nata in Senegal.

