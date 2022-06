Laetitia Casta ha rifiutato di sposare Stefano Accorsi/ “Non ero interessata ma…”

Laetitia Casta rivela il suo sogno professionale: “Vorrei lavorare con…”

Laetitia Casta stronca la polemica sui chili di troppo. L’attrice di origini francesi ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera e si è soffermata sulle inutili polemiche rivolte alle persone in sovrappeso. L’attrice ha bollato queste polemiche come argomenti di tabloid di serie B sottolineando la superficialità dell’argomento: “Un argomento da tabloid di serie B. Mi sono affermata nonostante i difetti. Anzi, grazie a loro”. Laetitia Casta ha fatto tanta gavetta, prima affermandosi come modella e poi come attrice. Oggi, la Casta si dice affascinata dai registi complessi e dichiara: “Un’attrice affascinata dai registi complessi, un po’ pazzi: i matti fanno uscire la luce, perché sono “rotti”. Vorrei lavorare con Nanni Moretti”. Durante la sua carriera, Laetitia ha ricevuto proposte indecenti ma è riuscita comunque ad evitarle.

Laetitia Casta: "S*sso? Prima volta con una donna"/ "Ma non ne ho mai amata una"

Nell’intervista, l’attrice ha dichiarato: “Ogni donna ne riceve una: io ho detto no e non mi è accaduto nulla di male. Per rifiutare bisogna avere i valori, primo tra tutti il pudore. Se conosco una persona non voglio sapere subito tutto. Ci difendiamo dalle molestie, ma sono più subdole le ambizioni: gli uomini sanno da piccoli che avranno il loro posto, ma non sono maturi. Noi dobbiamo andare a trovarlo e quando arriviamo siamo pronte”. Laetitia Casta si professa femminista tanto da rivelare un retroscena inedito sulla sua infanzia: “Da piccola soffrivo il maschilismo che si respirava in Corsica. Insistevo con papà perché mi portasse di notte a pescare: mi ritrovavo a dormire sugli scogli, ero fiera di me”.

Laetitia Casta, ex compagna di Stefano Accorsi/ "La separazione è sempre dolorosa"

Laetitia Casta ha detto no al matrimonio al Stefano Accorsi, la rivelazione

Laetitia Casta è stata per anni la compagna dell’attore italiano Stefano Accorsi. I due si sono conosciuti nel 2003, dopo tre anni hanno il primo figlio, Orlando, e nel 2009 arriva, invece, Athena, la secondogenita. La coppia non è mai convolata a nozze anche se la separazione è stata dolorosa. Ora i due si sono rifatti una vita: lui è sposato con Bianca Vitali, da cui ha avuto due figli, Lorenzo e Alberto. Lei si è sposata nel paesino della Corsica dove è cresciuta con l’attore francese Louis Garrell. L’attore aveva parlato della loro separazione lasciando intendere che era stata una situazione difficile da superare: “La separazione, anche se io e Laetitia non eravamo sposati, è sempre dolorosa, la cosa più dolorosa per una famiglia dopo le malattie”.

LAETITIA CASTA, EX STEFANO ACCORSI/ “In questi anni sono cambiata liberandomi di…”

Nell’intervista al Corriere della Sera, Laetitia Casta è tornata a parlare di Stefano Accorsi. L’attrice ha confidato di non essere stata interessata al matrimonio in quel periodo della sua vita ma di aver poi cambiato idea: “Non ci siamo mai sposati, non ero interessata al matrimonio. Poi ho cambiato idea”. La donna è madre di quattro figli, avuti da tre diversi compagni. Il figlio più piccolo è nato quando la Casta aveva 23 anni: “Ho deciso di diventare madre a 23 anni. All’epoca non era di moda mostrare i pancioni, ma il lavoro non ne ha risentito”, ha rivelato.













