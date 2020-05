L’Allieva 2/ Anticipazioni 3 maggio: tutta la verità su Claudio e Sergio?

Pubblicità

L’ALLIEVA 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 3 maggio 2020, andranno in onda due nuovi episodi de L’Allieva 2 in replica. Saranno il quinto e il sesto, dal titolo “L’acaro rosso” e “Prison Blues“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Alice (Alessandra Mastronardi) assiste al debutto di Cordelia a teatro, per fare compagnia a nonna Amalia. A fine spettacolo, la regista Stella caccia una delle attrici, Maddalena, a causa della sua tresca con il marito. Stella viene ricoverata poi per un malore e Giulia scopre che Conforti (Lino Guanciale) è già sul posto: il sospetto è che si tratti di tentato omicidio. Quando la Wally (Giselda Volodi) assegna ad Alice il compito di catalogare delle droghe, la specializzanda scopre il marito di Stella, Sebastian, fa uso di stupefacenti. Sempre più curiosa, Alice decide di fare una ricerca sul PM e Conforti per scoprire il motivo dei loro dissapori. Scopre così che Einardi (Giorgio Marchesi) ha richiesto la sostituzione del medico in alcuni casi del passato. A causa di un imprevisto, Alice accompagna Einardi fuori Roma perchè la figlia è stata male. Quando la ragazzina le vomita addosso, il Pm le dà una camicia per cambiarsi e Conforti va su tutte le furie non appena lo scopre. Alice realizza inoltre che Maddalena potrebbe essere la figlia di una vecchia amante di Sebastian, ma i sospetti cadono quando la babysitter e il figlio di Sebastian scompaiono nel nulla. Si scopre così che la ragazza è la vera colpevole e che era lei la figlia dell’ex amante dell’attore. Ha fatto di tutto per far ricadere la colpa su Sebastian, per vendicarsi della morte della madre. In seguito alle ultime liti, Conforti fa marcia indietro e cede sul rendere pubblica la loro relazione. Le chiede però di lasciare l’istituto dopo la specializzazione. I due raggiungono poi Einardi: una donna semi-nuda è stata ritrovata legata lungo la riva. L’autopsia rivela però che la donna è stata uccisa prima di essere gettata in mare.

Pubblicità

La situazione nella fiction l‘Allieva 2 con Conforti invece peggiora: Einardi tratta bene Alice e non esita a coinvolgerla nelle indagini. Il medico poi alza di nuovo la voce con la specializzanda e Alice decide di non concedersi ancora una volta. Però cambia idea, anche se quando prova a baciare Claudio, lui si allontana per via della presenza della Wally. Alice decide quindi di andare fuori in barca con Einardi e mentre sono in mare aperto, il PM la bacia lasciandola sorpresa. Il caso si concentra invece sul rapporto fra le escort e Diego, il figlio di un professore. Si scopre così grazie alla testimone che la donna era morta in barca durante un party, a causa di un cocktail di droga e alcool. Così Diego ha deciso di disfarsi del corpo con l’aiuto del padre. A fine caso, Conforti ascolta una conversazione fra Alice e Lara e scopre del bacio fra la prima e Sergio. Quella sera, il PM rivela ad Alice di non averla baciata per caso, ma perchè prova qualcosa nei suoi confronti.

L’ALLIEVA 2 ANTICIPAZIONI DEL 3 MAGGIO 2020

EPISODIO 5, “L’ACARO ROSSO” – Nella fiction l‘Allieva 2 Lara viene minacciata da un uomo mentre si trova ad una serata con Alice e Marco. Lo sconosciuto viene ritrovato morto il giorno successivo, al cimitero. Intanto, Alice deve ancora risolvere il conflitto che la spinge a provare interesse sia per Claudio sia per Einardi. Decide però di confessare a Conforti del bacio scambiato con il PM e solo così riesce a scoprire la verità sulla lite fra il medico e Sergio. A quanto pare non c’entra solo il caso da cui era stato estromesso anni prima.

Pubblicità

EPISODIO 6, “PRISON BLUES” – Invece nel secondo episodio della fiction l‘Allieva 2 Alice scopre finalmente perchè Einardi e Claudio non si sopportano, dopo aver accettato l’invito di Sergio in un casolare di sua proprietà. L’ex moglie del PM infatti prova ancora dei sentimenti nei suoi confronti e vuole conquistarlo. Anni prima, la donna era stata anche l’amante di Conforti. Nel frattempo la Allevi si occupa anche di un nuovo caso: un libanese viene accusato di spaccio e poi ucciso in carcere, mentre si trova nelle docce. Chi ha voluto fargli del male?



© RIPRODUZIONE RISERVATA