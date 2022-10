Lampedusa, bimba di 4 anni sbarca sola/ Genitori bloccati in spiaggia in Tunisia

Bimba arriva a Lampedusa su un barcone: i genitori restano in Tunisia

Un barcone con una bambina di 4 anni è sbarcato a Lampedusa. La piccola era sola, con i genitori rimasti bloccati su una spiaggia tunisina, la stessa da dove l’imbarcazione è partita. A raccontarlo è Majdi Karbai, eletto al Parlamento tunisino nel 2019 e attualmente in Italia, dove lavora con l’associazione Save The Children. L’ennesimo dramma delle traversate, il politico lo ha raccontato su Twitter, dove ha voluto rendere nota la vicenda.

“Una bambina migrante tunisina di 4 anni è sbarcata da sola a Lampedusa. I genitori, insieme alla sorella di sette anni sono rimasti sulle coste tunisine a causa del panico”. Durante i concitati momenti precedenti alla partenza, infatti, partenza, la mamma e il papà sono rimasti sulla spiaggia. Nel frattempo, l’imbarcazione degli scafisti “ha spinto il barcone a partire”. Per questo motivo la bimba è rimasta a bordo mentre i genitori non sono riusciti a partire.

Bimba di 4 anni sbarca a Lampedusa senza genitori

Il team di Save the Children presente a Lampedusa, come ha spiegato il portavoce Giovanni Di Benedetto, ha garantito l’assistenza e il supporto alla bambina. La piccola è stata messa al sicuro. Il team sta “accogliendo, ascoltando e rispondendo ai suoi bisogni e segnalando prontamente il caso alle autorità competenti”. La piccola di 4 anni è già stata trasferita dall’isola in una comunità protetta.

Come ha aggiunto Di Benedetto, le autorità stanno ora lavorando per il ricongiungimento della bimba di 4 anni con la famiglia: “Riteniamo fondamentale la sua presa in carico immediata in modo che sia assicurata la sua protezione e la sua sicurezza e l’immediata attivazione delle misure necessarie per favorire il ricongiungimento con la sua famiglia“.

