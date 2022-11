Lando Buzzanca in ospedale: “Caduto da sedia a rotelle”/ Come sta? Il figlio Massimiliano: “Battuta fronte…”

Incidente per Lando Buzzanca: come sta? Parla il figlio Massimiliano a Pomeriggio 5

Cos’è accaduto a Lando Buzzanca? È delle ultime ore la notizia che il celebre attore, da tempo in RSA, sarebbe stato trasportato in ospedale a seguito di una brutta caduta. A dare però notizie certe di quanto sta accadendo all’attore è il figlio Massimiliano Buzzanca in diretta a Pomeriggio 5. Ospite in collegamento di Barbara D’Urso, l’uomo conferma l’incidente ma tranquillizza tutti, parlando di conseguenze non serie per il suo papà.

“Papà non ha avuto una cosa grave ma un piccolo incidente di percorso. -spiega subito – È scivolato dalla sedia a rotelle e ha battuto la fronte. È stato ricoverato in ospedale per precauzione perché ha un piccolo versamento, ma nulla di grave perché è stato un lieve colpo.” Racconta dunque che al momento “Gli hanno fatto tre tac, è stato in osservazione sino a stamattina, non ci sono traumi o altro di invasivo.”

Lando Buzzanca ancora in ospedale: “È in geriatria, nulla di grave”

È ancora Massimiliano Buzzanca a raccontare che, ad oggi, Lando è ancora ricoverato: “È al Gemelli di Roma, mi danno notizie comunque sempre sporadiche. Dovrebbero averlo portato oggi in geriatria, dovrebbe rimanerci anche nel weekend. Era tranquillo e dormiva nelle ultime ore, quando ho avuto le ultime notizie.”

Parole che rassicurano quelle di Massimiliano Buzzanza sul suo papà che potrebbe presto anche tornare a casa, lasciando la RSA: “Da un mese e mezzo papà è un pochino più vispo e ha preso un po’ più di peso, quindi sta meglio. Purtroppo questo incidente non ci voleva. C’è comunque una possibilità che papà possa tornare a casa da me ma ci sono delle condizioni”, ha chiarito prima di chiudere il collegamento con Pomeriggio 5.

