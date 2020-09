Lanterna Verde/ Video, su Canale 20 il film con Ryan Reynolds e Blake Lively

Lanterna Verde va in onda su Canale 20 per la prima serata di oggi, mercoledì 2 settembre, alle ore 21. Si tratta di una pellicola americana con soggetto tratto dai fumetti della DC Comics mentre la sceneggiatura è stata curata da Greg Berlanti, Michael Green, Marc Guggenheim e Michael Goldenberg. La regia del film è stata affidata a Martin Campbell con fotografia di Dion Babe, montaggio realizzato da Stuart Bird mentre le musiche della colonna sonora James Newton Howard. Nel cast della pellicola sono presenti tra gli altri Ryan Reynolds, Blake Lively, Mark Strong, Peter Sarsgaard, Temuera Morrison, Jon Tenney e Taika Waititi.

Lanterna Verde, la trama del film

Ecco la trama di Lanterna Verde. Alcuni milioni di anni prima che il pianeta Terra fosse formato del cosiddetto Big Bang, nell’universo erano presenti un gruppo di esseri denominati guardiani dell’universo. Questo gruppo per riuscire a gestire le tante minacce presenti, decise di creare un esercito intergalattico a cui venne dato il nome di corpo delle Lanterne Verdi. Ogni componente di questo corpo armato, era dotato di straordinaria potenza che vi veniva donata dall’anello presente nella propria mano ed alimentato dalla forza di volontà. Tutte le varie Lanterne divennero poi inviate nelle varie zone in cui venne l’universo per proteggere pianeti ed abitanti da possibili minacce. Una Lanterna Verde si trovò a combattere contro un pericoloso assassino di nome Parallax.

La Lanterna Verde riuscì ad avere la meglio in uno storico scontro e soprattutto ad imprigionare il pericoloso essere all’interno di un pianeta disabitato. Purtroppo alcuni milioni di anni più tardi, il pericoloso assassino intergalattico riuscì a scappare dalla sua prigione e come prima cosa decise di distruggere due pianeti e di dar vita alla propria vendetta uccidendo colui il quale lo aveva sconfitto alcuni anni prima.

Tuttavia il difensore prima di morire riuscì a sfuggire al proprio aggressore trovando rifugio nel pianeta Terra e dando al proprio anello il compito di trovare un degno successore. In maniera del tutto autonoma l’anello chiama a sé un uomo di nome Hal che è un pilota collaudatore. L’uomo per sua incredibile sorpresa, apprende quello che sta succedendo e soprattutto decide di accettare il compito che gli è stato dato.

Dopo aver infilato nella sua mano l’anello, si rende conto di essere depositario di una incredibile potenza che potrebbe permettergli di sconfiggere la nuova minaccia per il pianeta Terra rappresentata dallo stesso Parallax. Tuttavia prima di potersi occupare di questa incredibile missione, il nuovo supereroe viene chiamato al quartier generale delle Lanterne Verdi per essere sottoposto ad una dura fase di reclutamento ed addestramento per diventare così la prima Lanterna Verde di origine terrestri. Superata la difficile fase di addestramento, la nuova Lanterna Verde sarà chiamata a proteggere il proprio pianeta dalle tante minacce che arrivano dall’universo.

Video, il trailer del film Lanterna Verde

© RIPRODUZIONE RISERVATA