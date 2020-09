Lapo Elkann “A 13 anni abusato in Collegio”/ “Anestetizzavo il dolore con…”

Oggi Verissimo prenderà il via alla grande con ospite Lapo Elkann pronto a raccontarsi alzando il velo su questioni spinose e drammatiche della sua vita. Proprio in questi giorni, le prime anticipazioni sul suo racconto sono state rese note proprio dalla trasmissione e hanno sconvolto il pubblico e anche chi da anni segue le peripezie del rampollo di casa Agnelli. In particolare, si legge: “In collegio, a 13 anni, sono stato abusato più volte. Un fatto come questo ti porta ad andare, a volte, verso l’autodistruzione, perché l’abusato si sente in colpa. È importante dirlo. Se non lo affronti con profondità questo dolore negli anni ti mangia, ti porta a vivere la vita con grandissima difficoltà”. Dopo anni passati a sentirsi in colpa, finalmente Lapo Elkann ha ammesso di aver trovato la serenità proprio grazie al suo nuovo amore, sarà la volta giusta di andare incontro alla svolta che cambierà tutto? (Hedda Hopper)

Lapo Elkann, la proposta sul Coronavirus

Lapo Elkann è noto per le sue uscite estreme, soprattutto quando si parla di Coronavirus. Al netto di tante infrazioni fatte da molti italiani in questi giorni, il rampollo di casa Agnelli ha lanciato la sua proposta: “Va arrestato chi è andato in giro con il Coronavirus, fregandosene“, ha detto di recente a SkyTG24, “non voglio essere duro, ma realisticamente parlando la gente che aveva il Covid e se n’è fregata, andando in giro, in un Paese civile dovrebbe essere messa in prigione, perchè mette a repentaglio la vita degli altri“. Elkann è stato più che duro anche con i negazionisti, ovvero coloro che non credono nell’esistenza del Covid-19, non risparmiando però anche coloro che non vogliono indossare le mascherine o mantenere il distanziamento, così come previsto dalle normative ancora in vigore. Alcuni giorni fa, Lapo ha pubblicato inoltre il suo libro W l’Italia insieme a Lapo, edizione Nave di Teseo e il cui ricavato verrà devoluto alla Fondazione Laps, creata dallo stesso imprenditore per aiutare i ragazzi in difficoltà. “Che uno sia piccolo o adulto, colorare porta fuori il bambino che è in noi“, spiegas a Il Corriere della Sera, “dà gioia, felicità. Stare sempre su smartphone e pc va bene, ma isola, mentre io vorrei che questo libro fosse un gioco fatto insieme da genitori e figli ed è dimostrato che colorare aiuti la creatività. Io lo faccio ogni giorno”.

Lapo Elkann e Lucio Battisti, cosa li lega?

Lapo Elkann ha già iniziato a lanciare aneddoti e contenuti inediti, in previsione della sua prossima ospitata in tv. Il rampollo di casa Agnelli infatti sarà ospite di Verissimo nella puntata di oggi, sabato 12 settembre 2020, e come annunciato da Dagospia farà parecchie rivelazioni. Intanto ha già svelato su Twitter di essere un fan accanito di Lucio Battisti, sottolineando alcuni dettagli sul cantautore. “Lucio Battisti genio della sua e nostra generazione”, ha cinguettato, “qualcuno lo ricorda solo per la sua collaborazione con Mogol, ma Battisti è anche e soprattutto Anima Latina e C.S.A.R., la metro eccetera. Nessuno oggi mai come lui, neanche lontanamente”. In realtà come fa notare Rockol, Anima Latina fa parte del sodalizio Mogol-Battisti, anche se è il secondo a far sentire di più la sua impronta. C.S.A.R. invece è del ’92 e lega Battisti a Panella.



