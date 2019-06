LAPO ELKANN, DENUNCIA DAL PRESUNTO EX/ “Molestato in un festino con trans e coca”

Pesanti accuse nei confronti di Lapo Elkann da parte di colui che si definisce il suo ex fidanzato, Travis London, e che secondo l’erede Agnelli sarebbe invece uno stalker dal 2014. Stando ad un articolo pubblicato dal New York Post, il sedicente amante di Lapo ha denunciato di essere stato aggredito sessualmente e lasciato con “un grave disagio emotivo” in seguito ad un’orgia transgender a base di cocaina finita fuori controllo e svoltasi nell’abitazione di Lapo a Milano nel luglio 2018. Secondo la versione di London, proprio Lapo lo avrebbe spinto a prendere parte ad un menage à trois con due prostitute transessuali, di cui una avrebbe tentato di fare sesso con lui. London ha raccontato che lui e Lapo avevano appena finito di avere un rapporto non protette quando il manager ancora nudo avrebbe fatto una telefonata in portoghese, una lingua che lui non capisce, e subito dopo sarebbero arrivate nell’appartamento le due trans.

LAPO ELKANN, DENUNCIA DAL PRESUNTO EX

Travis London sostiene che Lapo avrebbe fatto sesso con una delle due prostitute mentre l’altra lo avrebbe “aggredito” per forzarlo ad avere un rapporto. A quel punto l’uomo dice di avere immediatamente lasciato la casa di Lapo, che successivamente si sarebbe “premurato” di comprare il suo silenzio con una somma in denaro. Elkann avrebbe anche fatto cancellare dai social le due trans per cancellare ogni traccia della loro esistenza e per evitare che potessero scoppiare degli scandali dopo la morte di Sergio Marchionne, un momento molto delicato per la Fiat. London, però, non avrebbe accettato l’offerta di Lapo e ha presentato una denuncia chiedendo un risarcimento di 10 milioni di dollari alla corte federale di Brooklyn. In risposta a queste accuse si è espressa la portavoce di Lapo Elkann, Marcia Horowitz:”Questa è una causa interamente infondata, intentata da un individuo che ha perseguitato Lapo per anni nel tentativo di estorcergli denaro. Lapo ha negato ogni illecito e si è rifiutato di effettuare qualsiasi pagamento. Di conseguenza, London ha intentato questa causa per cercare di mettere in imbarazzo Lapo con dettagli volgari inventati. Lapo si difenderà con forza da queste accuse”.

