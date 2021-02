Lapo Elkann e Joana Lemos si sposano?/ “Lui ne ha parlato con i fratelli, è pronto!”

Lapo Elkann fa sul serio. Stando alle indiscrezioni lanciate da Dagospia, pare infatti pronto e deciso a sposare la sua nuova compagna, Joana Lemos. Il rampollo di casa Agnelli avrebbe messo definitivamente il cuore a posto grazie alla sua nuova fiamma e le indiscrezioni confermano che effettivamente avrebbe in mente di coronare quanto prima questo amore. Infatti avrebbe messo al corrente anche la famiglia di questa sua decisione: “ne ha parlato con i fratelli John e Ginevra”, fa sapere la fonte. Lapo, insomma, non ha più dubbi: la bella Joana è la donna giusta per lui. Ricordiamo che Joana Mascarenhas Lemos è una grande sportiva: dopo una carriera da motociclista, è diventata pilota di rally fino al 2006, anno ha deciso di ritirarsi per dedicarsi all’organizzazione di eventi sportivi e impegnarsi nel sociale.

Lapo Elkann, il matrimonio e la causa legale contro la madre

Le indiscrezioni che riguardano Lapo Elkann però non finiscono qui. Proprio ripartendo dal rapporto del rampollo con i fratelli, Dagospia fa sapere che: “I tre sono molto uniti, non solo dall’affetto: stanno affrontando la causa legale contro la madre, Margherita, per l’eredità dell’Avvocato”, Gianni Agnelli. E ancora, aggiunge che “in ballo ci sono i molti milioni parcheggiati all’estero”. Insomma, una battaglia legale che coinvolge tutta in famiglia. Ma tra tutte queste delicate questioni, Lapo affronta l’argomento matrimonio ormai sempre più pronto a concretizzarlo.



