LAPO ELKANN, NUOVA FIDANZATA LAILA/ Modella africana è la fiamma del rampollo Agnelli

Una nuova fidanzata per Lapo Elkann. Si chiama Laila, modella di origine africana con la quale il turbolento rampollo di casa Agnelli è stato immortalato dai paparazzi del settimanale “Oggi”. Una ragazza molto giovane che si aggiunge al gruppo delle conquiste che Lapo può vantare in particolar modo negli ultimi tempi. Lapo e Laila sono stati fotografati durante le vacanze che stanno trascorrendo a Sankt Moritz, immortalati in alcuni momenti piacevoli trascorsi assieme: a bordo di una fiammante Ferrari, durante il pranzo e passeggiando teneramente abbracciati. Atteggiamenti confidenziali inequivocabili che fanno capire come al momento Laila sia entrata nel cuore di Lapo: della ragazza, oltre alla professione di modella, non si conosce molto, a parte la sua residenza a Londra. Dagli scatti messi in evidenza da “Oggi” tra i due sembra già esserci un’ottima complicità, vedremo se Laila riuscirà a far trovare una quiete sentimentale che Lapo sta inseguendo da molto tempo.

LAPO, TANTE LOVE STORY ALLE SPALLE

Lapo Elkann ha molte love story alle spalle, soprattutto negli ultimi mesi: sembrava un fidanzamento serio e destinato a durare quello con Marina Penate, con la quale Lapo aveva anche “ufficializzato” su Instagram l’inizio della relazione. Erano arrivate però, sempre pubblicate dai giornali, anche le foto con la bella Shermine Shahrivar, con una vacanza dei due sulla Costiera Amalfitana e scatti con baci appassionati che sembravano inequivocabili sul fatto che la storia con Marina fosse acqua passata. Ma non è stato sufficiente, visto che successivamente altri focosi baci di Lapo erano finiti sui giornali, quelli con la modella pugliese Cristina Saracino, che sembrava pronta a vivere un’estate di fuoco accanto al rampollo di casa Agnelli. Ancora un dietrofront invece, con “Oggi” che ha mostrato come Lapo sia sì felicemente accompagnato, ma con la modella “based in London” Laila.

