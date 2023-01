Lara Carnevale, compagna Simone Montedoro/ “Matrimonio? Va ponderato”. Il figlio Matteo, si chiama così…

Lara Carnevale, chi è la compagna di Simone Montedoro

Simone Montedoro sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 24 gennaio, di Oggi è un altro giorno. L’attore, noto per aver interpretato il capitano Giulio Tommasi nella fiction “Don Matteo”, è legato da molti anni a Lara Carnevale. Classe 1981, Lara è un’atleta professionista, ha praticato i 200 metri, gli 800 metri, il salto in lungo, il salto triplo e l’eptathlon.

“Ci siamo un po’ frequentati, ma nessuno si sbilanciava. Poi, un giorno, dovevamo capire se andare avanti o no. Era Natale e ci siamo visti a casa mia. Ci siamo consegnati due lettere scritte e mano e nessuno sapeva niente. Abbiamo letto queste lettere in cui abbiamo messo da parte la corazza e da lì è nato tutto e non ci siamo più lasciati”, ha raccontato Simone Montedoro nel salotto di Serena Bortone.

Simone Montedoro e Lara Carnevale: il figlio Matteo

Simone Montedoro e Lara Carnevale fanno coppia fissa da molti anni ormai, ma non si sono mai sposati: “È un passo così importante che va ponderato. A livello antropologico, la concezione del matrimonio è cambiata. Prima, il matrimonio era un viaggio che ti dava l’indipendenza. Adesso c’è la convivenza. Questo passaggio si è trasformato. Il matrimonio è diventato anche più importante. Deve essere fatto con amore”, ha spiegato l’attore a TvBlog.

Nel 2015 l’attore e la compagna sono diventati genitori del loro primo figlio, Matteo. Il nome è un omaggio al protagonista della serie Don Matteo, in cui Montedoro ha recitato dal 2008 al 2018 e in cui è tornato come guest star nel 2020. “La vita accanto a te è il viaggio più complicato e meraviglioso della mia vita e stringerti a me poi… la riconciliazione con l’universo… grazie piccola immensa anima…”, ha scritto su Instagram Lara Carnevale in occasione del compleanno del figlio.

