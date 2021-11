Lara Carnevale, fidanzata Simone Montedoro/ Lui: “Il nostro inizio sembra un film”

Lara Carnevale è la fidanzata del celebre attore Simone Montedoro. Non sono moltissime le informazioni che circolano in rete sulla coppia, ma per fortuna era stato l’attore – noto per aver interpretato il ruolo del capitano Tommasi in Don Matteo – a raccontare qualche aneddoto curioso sulla storia d’amore con Lara Carnevale. Come è risaputo, i due fanno coppia fissa dal 2013 e sono diventati genitori di Matteo.

Dopo un momento di difficoltà, Simone Montedoro e Lara hanno trovato il proprio equilibrio sentimentale, come raccontato dall’attore in un recente intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno. “Ci siamo un po’ frequentati, ma nessuno si sbilanciava. Ognuno teneva la propria corazza”, ha spiegato lui nel programma condotta dalla Bertone.

Simone Montedoro e la sua storia d’amore con Lara Carnevale: “sembra un film”

“Un bel giorno dovevamo prendere una decisione – ha raccontato Simone Montedoro nell’intervista sopracitata – dovevamo capire se andare avanti o no. Era Natale, ci siamo visti a casa mia e ci siamo consegnati due lettere, scritte a mano. Io non sapevo di lei e lei di me. Sembra un film, ma è andata così”.

Come ogni film d’amore che si rispetti, l’opera di corteggiamento è andata avanti per un po’, con gesti non eclatanti ma comunque molto romantici. “Ci siamo scambiati queste lettere e siamo rimasti basiti. Avevamo messo da parte la corazza e parlavamo con il cuore. Da lì è nata un’unione e non ci siamo più lasciati”.

