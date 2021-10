Lara Carnevale, Matteo: moglie, figlio Simone Montedoro/ Lasciarono l’Italia perché..

Lara Carnevale è la moglie dell’attore Simone Montedoro, nonché madre del piccolo Matteo, il loro primo ed unico figlio. La classe 1981 sviluppa fin da giovanissima una grande passione per lo sport e per il fitness. Attualmente lavora in Spagna, nell’isola di Ibiza, dove vive con il compagno Simone Montedoro, noto per aver interpretato un personaggio nella fiction Don Matteo.

Non essendo lei un personaggio famoso, si hanno poche informazioni sul suo conto. Sappiamo però che è una grande appassionata di sport, come ha scritto apertamente sui suoi canali sociali: “…lo sport ha sempre dettato il ritmo della mia vita scandendone i colori e le emozioni, lo sport riempie il cuore, ti fa crescere e in fine ti fortifica!”. Ibiza si presta molto allo sport e all’attività fisica ed è proprio questo uno dei motivi principali che ha spinto la coppia a trasferirsi in Spagna.

Lara Carnevale e Matteo, moglie e figlio di Simone Montedoro: una famiglia felice

Lara Carnevale e Simone Montedoro hanno trovo un loro equilibrio perfetto a Ibiza, insieme al figlio Matteo. Lei è molto presa coi suoi allenamenti e le attività connesse al suo lavoro di trainer. Sul suo passato non sappiamo molto, ad eccezione del fatto che ha vissuto a lungo a Roma. Dalla capitale si è spostata in Spagna per esigenze lavorative e nell’isola di Ibiza si trova veramente bene. Con Simone Montedoro le cose vanno a gonfie e vele. I due stanno insieme dal 2013 e dopo un solo anno hanno messo al mondo Matteo. Il compagno, in passato, sarebbe stato legato sentimentalmente all’attrice Manuela Arcuri.

