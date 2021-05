Larry e Carlo De Mejo, figli Alida Valli/ Attore e musicista jazz

Alida Valli ha avuto due figli dal primo marito Oscar De Mejo. Il primogenito Carlo, nato a Roma il 17 gennaio 1945, ha seguito le orme materne ed è diventato attore. Ha debuttato nel 1967 nel film a episodi “Capriccio all’italiana” con Totò, Silvana Mangano, Walter Chiari e molti altri. Nel 1968 ottiene un piccola parte in “Teorema” di Pier Paolo Pasolini. Carlo De Mejo si è specializzato come attore caratterista e ha recitato in numerosi film horror italiani o film di genere, come: “L’altro inferno” di Bruno Mattei e “Quella villa accanto al cimitero” di Lucio Fulci. Agli inizi degli anni 60 partecipò, nel ruolo di Claude, alla versione teatrale italiana del musical Hair, con Renato Zero e Loredana Bertè. Carlo De Mejo è morto il 18 dicembre 2015.

Carlo e Larry De Mejo: figli di Alida Valli e del primo marito Oscar

L’annuncio della morte di Carlo De Mejo è stato dato dal figlio Pierpaolo con un post su Facebook: “Questa notte, dopo una breve battaglia condotta sempre a testa alta, si è spento nel proprio letto, circondato dall’affetto dei propri cari, il mio adorato padre Carlo De Mejo. Per tutti voi amici che lo avete conosciuto e amato, se avete la possibilità di porgergli un ultimo saluto: le esequie avverranno domani, sabato 19 dicembre, alle ore 11 presso la chiesa degli artisti”. Larry De Mejo, secondo figlio di Alida Valli e del primo marito Oscar, ha invece seguito le orme paterne ed è diventato un musicista Jazz. Ha avuto quattro figli che vivono in America. Lo scorso anno ha partecipato al film documentario “Alida“, di Mimmo Verdesca, selezionato da Cannes Classics 2020

