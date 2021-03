Lasciato al freddo in casa: morto bimbo di 5 mesi/ Mamma da vicina a farsi la tinta

Un bimbo di soli 5 mesi è morto di ipotermia, dopo che la madre l’ha lasciato solo in casa e al freddo. E’ accaduto di preciso nella città ucraina di Kamianka-Dniprovska, dove la madre ha deciso di lasciare per qualche ora da solo il figlio per andare dalla vicina di casa a farsi tingere i capelli. Una volta rientrata nella sua abitazione ha scoperto che il bimbo non stava bene per poi chiamare l’ambulanza. Giunti sul luogo segnalato i soccorsi hanno cercato di fare di tutto pur di rianimare il piccolo, che però è in seguito deceduto a causa delle gravi lesioni riportate.

Una vicenda che è giunta anche in Italia, ma che ha ovviamente scosso l’Ucraina, tenendo conto che il piccolo è deceduto per assideramento a causa del freddo polare non soltanto all’esterno quanto nell’appartamento dove viveva la madre appunto col figlio. Al di là della follia di lasciare un bambino da solo così piccolo, la donna ha la doppia aggravante di essersi allontanata per futili motivi, come appunto tingersi i capelli, e nel contempo, di non avere lasciato il piccolo al caldo, cosa che avrebbe potuto probabilmente salvarlo.

BIMBO DI 5 MESI MORTO DI FREDDO IN CASA: LA MAMMA STAVA BEVENDO BIRRA DALLA VICINA

Protagonista di questa vicenda è la 28enne Yulia, che aveva lasciato il figlio di 5 mesi con la sorellina di due anni, senza però prima accertarsi del riscaldamento. In questi giorni, nonostante ci stiamo avviando verso la primavera, la temperatura in Ucraina scende ampiamente al di sotto dello zero anche durante il giorno, e se non si riscalda bene l’appartamento è un attimo raggiungere il “gelo”. Dopo il ritrovamento i soccorritori hanno avvisato la polizia ucraina che ha fatto partire le indagini sulla vicenda: la donna è stata accusata di abbandono dei minori in un ambiente non riscaldato, e la stessa si è scusata dicendo di essere convinta di rientrare poco dopo; inoltre, ha negato di non aver riscaldato prima la casa. In seguito è emerso che Yulia e Olina, la vicina di casa parrucchiera, avrebbero bevuto sei litri di birra e per questo la mamma si sarebbe intrattenuta per ore: ora rischia fino a 15 anni di carcere.

