Lasse Matberg e Sara Di Vaira stanno insieme?/ Foto a Roma, lei “Siamo single ma..”

Sono passate alcune settimane dalla loro vittoria a Ballando con le stelle, ma ecco che si torna a parlare di Lasse Matberg e Sara Di Vaira. Il modello norvegese e la ballerina sono stati avvistati e paparazzati dal settimanale Oggi che mostra infatti gli scatti della loro passeggiata a Roma. Una passeggiata che ha tutte le caratteristiche per essere definita “romantica”. Negli scatti, Sara e Lasse sono insieme dopo che la ballerina è andata a prenderlo in clinica, visto che il “vichingo” è stato recentemente operato per uno strappo al tendine che si è procurato proprio durante la gara di Ballando con le stelle 2019. Le foto mostrano una certa complicità tra i due ragazzi: Lasse e Sara Di Vaira sorridono, si guardano felici e camminano abbracciandosi di tanto in tanto. Che voglia dunque dire che tra i due è scoccata la scintilla dell’amore?

SARA DI VAIRA: “IO E LASSE MATBERG SIAMO SINGLE MA…”

La domanda nasce spontanea di fronte alle immagini pubblicate dal noto settimanale, eppure a chiarire tutto ci pensa proprio Sara Di Vaira. Nonostante la palese complicità con Lasse Matberg, la ballerina chiarisce che “siamo solo amici”. Nonostante la complicità, la ballerina aggiunge: “Lui non è fidanzato, io neanche, ma non può nascere nulla. Mi ha conquistato, ma non in quel senso”. Eppure questa smentita non convince del tutto: per molti i due stanno davvero insieme ma preferiscono non sbilanciarsi ancora e svelare che c’è tra loro qualcosa in più che una semplice amicizia. Vedremo se il tempo darà ragione a chi crede sia davvero questa la verità sui vincitori di Ballando con le stelle 2019.

