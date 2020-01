L’attimo fuggente/ Video, su La7 il film con Robin Williams (oggi, 3 gennaio 2020)

L’attimo fuggente va in onda oggi, 3 gennaio, a partire dalle ore 21.15 su La7. Si tratta di un film di genere commedia drammatica che è stato reso noto inizialmente con il titolo Dead Poets Society. La pellicola è stata realizzata nel 1989, diretta da Peter Weir e con protagonista Robin Williams, un attore noto al grande pubblico per la capacità di interpretare in modo sorprendente parti comiche e drammatiche come nessun altro. Le musiche sono state realizzate da Maurice Jarre. Tra i principali attori protagonisti ci sono Robin Williams che recita nei panni del prof. John Keating, Robert Sean Leonard nei panni di Neil Perry, Ethan Hawke che interpreta Todd Anderson, Josh Charles che interpreta Knox Overstreet, Gale Hansen che è Charlie Dalton, Dylan Kussman nei panni di Richard Cameron, Allelon Ruggiero, il giovane Steven Meeks, James Waterston in Gerard Pitts e Norman Lloyd ni panni del professor Nolan.

L’attimo fuggente, la trama del film

L’attimo fuggente è ambientato agli inizi degli anni ’60 e ci mostra la storia del prof Keating che trasferitosi nel collegio maschile di Welton nella provincia del Vermont riesce ad avere un approccio particolare con i suoi studenti, spingendoli a seguire la propria strada e insegnando la poesia come un modo in cui è possibile esprimersi liberamente. Gli insegnamenti del professore colpiscono molto Neil Perry, uno studente che vive male il rapporto con il padre, un uomo profondamente segnato dalla povertà che impone al figlio lo studio senza alcuna distrazione. Il metodo con cui il prof insegna non incontra il benestare de preside ma incuriosisce i ragazzi che sono sempre più appassionati dalla poesia e dalla recitazione. Gli stessi, formeranno un gruppo segreto, la setta dei poeti estinti, che si scopre essere stata fondata molto tempo prima dallo stesso professore che ora insegna ai giovani. Il giovane Neil intraprenderà il desiderio di recitare e il compagno di stanza Knox scoprirà di essere innamorato della bella Chris. Nel frattempo Neil riceve la visita del padre che non è affatto contento della sua nuova aspirazione e gli impone di abbandonare la compagnia, lo stesso mentirà al prof Keating dicendogli che il padre ha accettato la sua passione per la recitazione. Knox invece sarà picchiato dal fidanzato di Chris che si scoprirà un tipo manesco e violento, questo però non lo ferma dal chiedere alla ragazza di vedere lo spettacolo dell’amico insieme. La recita è un successo, Neil viene applaudito da tutti, ma il padre non è affatto contento e gli preannuncia che lo avvierà alla carriera medica in un istituto militare, il giovane allora si suiciderà nella nottata. Keating verrà considerato colpevole del suicidio e costretto a lasciare la scuola, il preside infatti costringe tutti i partecipanti della setta dei poeti a firmare un documento in cui il prof è dichiarato colpevole. Al momento delll’addio però tutta la classe intona una delle frasi preferite dal prof. che andrà via convinto di aver insegnato davvero qualcosa ai suoi studenti.

Il trailer de L’attimo fuggente





© RIPRODUZIONE RISERVATA