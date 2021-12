L’attore Hugh Jackman è positivo al covid/ “Ho i sintomi di un raffreddore ma…”

L’attore Hugh Jackman è risultato positivo al Covid. Lo ha annunciato lui stesso in un video pubblicato sui social: “Volevo solo che lo sapeste da me. Sono risultato positivo”. Per questo motivo, ha dovuto sospendere le repliche del suo spettacolo a Broadway. L’attore sta bene e i suoi sintomi sono lievi: “I miei sintomi sono quelli di un raffreddore. Ho la gola graffiata e un po’ di naso che cola, ma sto bene. E farò tutto il possibile per stare meglio il prima possibile. Non vedo l’ora di tornare al The Winter Garden! Per favore, state al sicuro. Siate prudenti”, ha detto Hugh Jackman rivolgendosi ai suoi tanti followers.

L’attore era tornato sul palco con lo spettacolo “The Music Man” in scena a Broadway. Lo spettacolo però, a causa della positività dell’attore di The Greatest Showman e Wolverine, sarà sospeso fino al 1 gennaio e tutti i biglietti già venduti saranno rimborsati o cambiati a seconda delle date disponibili. Il suo ritorno sul palco è previsto non prima del 6 gennaio. Nei giorni scorsi anche la co-protagonista, Sutton Foster, era risultata positiva al Covid-19. Poco prima di Natale, Hugh Jackman aveva condiviso con i suoi fan la gioia di tornare a teatro: “Non so quanti mesi, anni questa data è stata nella mia testa, ma sembra un tempo lungo. Sono solo così grato e fortunato di essere qui”. L’attore aveva ricevuto la terza dose di vaccino contro il Covid a inizio dicembre.

Hugh Jackman ringrazia le riserve dello spettacolo

In questi giorni, Hugh Jackman è diventato virale per un discorso fatto durante la prima di The Music Man dove in particolare ha elogiato delle figure che spesso sono emarginate nel mondo dello spettacolo ovvero i sostituti. Proprio con questo spettacolo di Broadway è accaduto che la co-protagonista dello show, la famosa Sutton Foster, è risultata positiva al covid ed è stata sostituita con Kathy Voytko all’ultimo minuto.

L’attrice in questione ha preso l’impegno con entusiasmo, facendo un lavoro egregio e Hugh Jackman ha voluto elogiare il suo impegno e quello di tutti i sostituti che spesso sono delle figure un po’ emarginate. Hugh Jackman ha ribadito quanto siaammirevole il loro impegno, in particolare in un periodo durante il quale la sopravvivenza dei teatri è messa a dura prova a causa di numerose restrizioni e problemi. Il discorso fatto da Hugh Jackman è stato accolto in modo estremamente positivo ed è diventato subito virale sui social.





