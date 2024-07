Laura Antonelli – La diva malinconica/ Anticipazioni del documentario dedicato alla Divina creatura

Laura Antonelli – La diva malinconica: oggi in onda il documentario dedicato alla diva

Laura Antonelli – La diva malinconica è l’omaggio che Raitre fa oggi, martedì 2 luglio 2024, in seconda serata, ad una vera diva del cinema italiano come Laura Antonelli, venuta a mancare il 22 giugno 2015 a causa di un infarto. Bellissima, con un fascino irresistibile, Laura Antonelli era amatissima dagli addetti ai lavori ma anche dal suo pubblico che hanno sempre seguito, passo dopo passo, la sua carriera. Quella di Laura Antonelli è stata una vita ricca di successi, ma anche di lati oscuri e di momenti difficili che ha dovuto affrontare nella sfera privata. Prima di diventare una vera diva, aveva avuto “un’infanzia difficile e malinconica” e da adulta, nonostante il successo e la popolarità, quella vena malinconica non l’ha mai abbondonata.

Laura Antonelli – La diva malinconica è, dunque, un documentario totalmente dedicato all’attrice che racconta le diverse sfaccettature dell’attrice, dagli inizi della sua vita alla sua scomparsa attraverso testimonianza, documenti e filmati inediti offrendo un quadro inedito dell’artista e della donna.

Anticipazioni Laura Antonelli – La diva malinconica: un racconto senza filtri

In “Laura Antonelli – La diva malinconica”, il racconto parte dall’infanzia dell’attrice che proveniva da una famiglia di sfollati istriani e che, agli inizi degli anni Sessanta, decide di tentare la fortuna, anche grazie alla sua bellezza indiscutibile, trasferendosi a Roma dove riesce a trovare la propria strada nel cinema. Il grande successo arriva nel 1972 quando interpreta Angela La Barbera nel film “Malizia” di Salvatore Samperi, un ruolo che l’ha segnata per tutta la carriera e con cui conquistò il David di Donatello e il Nastro d’Argento come miglior attrice protagonista.

Insieme al grande successo, arrivano le copertine, la vita mondana, i tanti viaggi, ma anche i veri o presunti flirt fino ad un declino che la porta, 19 anni più tardi, ad accettare di tornare sul set Malizia 2000, il sequel della pellicola che le aveva dato la notorietà, segnando il suo oblio. Quando smette di recitare, l’attrice ha solo 50 anni e dei restanti anni della sua vita si sa davvero poco fino alla notizia della morte.

