Laura Boldrini: “Con Salvini neanche un caffè”/ “Ha fatto del male a me e all’Italia”

Non si sono mai amati, Laura Boldrini e Matteo Salvini: lo documentano la cronaca politica degli ultimi anni e la causa civile attualmente in essere tra i due in seguito alle esternazioni, social e non, effettuate dal leader della Lega nei confronti dell’ex presidente della Camera dei Deputati. Il “conflitto” tra i due si è rinnovato, seppur a distanza, nella mattinata di oggi, martedì 16 febbraio 2021, sulle frequenze di Radio Capital, che hanno registrato l’intervento di entrambi, anche se in due contenitori radiofonici differenti.

Salvini, infatti, è intervenuto a “The Breakfast Club”, rinnovando alla Boldrini l’invito a prendere un caffè: “Penso che la Boldrini abbia da occupare il tempo in maniera migliore, in questi mesi però non possiamo permetterci antipatie o perdite di tempo in litigi. Salute, lavoro, scuola e riapertura sono le emergenze da risolvere in questo periodo e chiunque possa dare una mano a farlo è il benvenuto. Abbiamo tanto da fare, poi a pandemia superata potremo tornare a dividerci. Ora come ora, però, magari un caffè può avvicinare. Certo, con l’onorevole Boldrini rimarremo lontani anni luce sotto certi punti di vista”.

LAURA BOLDRINI: “CAFFÈ CON SALVINI? NO”

All’invito di Matteo Salvini è giunta la secca replica di Laura Boldrini, che ha parlato in collegamento telefonico sempre con Radio Capital, ospite di Selvaggia Lucarelli e Fabio Salamida. “Non c’è da banalizzare le posizioni che riguardano le battaglie politiche – ha esordito –. Salvini in questi anni ha fatto una politica che ha alimentato l’odio, ha contrapposto, ha solcato le debolezze delle persone per farne oggetto di pubblicità personale, come la questione migranti, solo per fare un esempio. Lui ha fatto del male a questo Paese e penso che tutto questo non possa essere derubricato a un semplice caffè. Comunque sia, non si può sempre sminuire quello che invece è importante: la battaglia politica e il destino delle persone sono cose serie”. Per poi rincarare ulteriormente la dose: “Io vado a prendere il caffè con un mio amico, una mia amica, non con Matteo Salvini. Qualcuno adesso penserà che sono antipatica, ma lui ha fatto un hashtag legando me ai criminali e questo vuole dire una marea di odio. Siamo anche in causa giudiziaria per questo: si è reso protagonista di un’operazione criminale”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio Capital Italy (@radiocapitalitaly)





© RIPRODUZIONE RISERVATA