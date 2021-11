Laura Castelli, matrimonio con il portavoce di Di Maio/ Nozze in casa M5s

Laura Castelli e Giuseppe Marici sono pronti al grande passo. La viceministra del Movimento 5 Stelle e il portavoce di Luigi Di Maio convoleranno a nozze domenica 5 dicembre: un matrimonio tutto in casa pentastellata dunque, che arriva dopo un anno di fidanzamento e un bel percorso di vita fatto assieme.

Come riportato dai colleghi del Corriere della Sera, il matrimonio tra Laura Castelli e Giuseppe Marici, conosciuto anche solo come Peppe, si terrà nella basilica di Santa Maria in Trastevere. «Ultima domenica da fidanzati. Dalla prossima sposi», è l’annuncio fatto dalla grillina per accompagnare una foto che la vede mano nella mano con il futuro sposo. Lo stesso Marici, braccio destro del titolare degli Esteri, ha ricondiviso il messaggio accompagnandolo con l’emoticon di un cuore.

De Luca/ “No pass? Se prenderanno botte dai carabinieri stringerò la mano all'agente”

Tanti i messaggi di auguri e di congratulazioni arrivati sulla pagina Instagram di Laura Castelli. Tantissimi gli esponenti del Movimento 5 Stelle: da Sergio Battelli a Ilaria Fontana, passando per Stefano Buffagni e Francesco D’Uva, fino a Dino Giarrusso. Ma non solo: tra i commenti con più like troviamo quelli di Maria Grazia Cucinotta e di Serena Bortone. Insomma, una bella ondata di affetto…

Olga Milanese (avvocato no green pass)/ "Denunciamo all’Aja le leggi sul Covid"

View this post on Instagram A post shared by Laura Castelli (@lacastelli5stelle)

LEGGI ANCHE:

Sondaggi politici/ Pd al 20,6%, FdI a -0,8%. 66% a favore del green pass

© RIPRODUZIONE RISERVATA