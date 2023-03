Laura Efrikian, l’ex moglie di Gianni Morandi ha un nuovo compagno?/ “C’è stata una storia con…”

Laura Efrikian, chi è l’ex moglie di Gianni Morandi

Laura Efrikian è nota per essere l’ex moglie di Gianni Morandi. La donna, oggi 83enne, ha sposato il celebre cantante nel 1966 e da lui ha avuto tre figli: la prima, Serena, morta prematuramente dopo solo 9 ore di vita; Marianna e Marco, che li hanno resi poi nonni di cinque nipoti. Il matrimonio tra Laura e Gianni è però naufragato nel 1979, quando i due si sono ufficialmente lasciati.

“Dopo l’amore nacque una grande amicizia, che è come l’amore ma meno coinvolgente”, rivelò qualche tempo dopo in un’intervista al Corriere Laura Efrikian, che più volte è poi apparsa in varie trasmissioni televisive raccontando retroscena e dettagli della storia d’amore col celebre cantante. Oggi Gianni è però felice insieme ad Anna Dan, la donna che è diventata la sua seconda moglie e che gli ha dato un altro figlio, Pietro. Laura, invece, ha poi ritrovato l’amore dopo di lui?

Laura Efrikian ha un nuovo compagno? I suoi amori dopo Morandi

Della Efrikian sappiamo che qualche tempo dopo ha intrapreso una relazione a distanza con un italiano che viveva in Kenya: “Non ho mai avuto l’obiettivo di ricostruire un’altra famiglia. Sono stata legata per alcuni anni a un uomo (…). Il caso vuole che sia coetaneo di Gianni”, ha raccontato al Corriere della Sera. E ha poi aggiunto: “Una storia interessante che ha funzionato, forse anche per la distanza. Io a Roma, lui in Africa. Era bello rivedersi e rimanere assieme per lunghi periodi. Alla fine però la relazione sentimentale si è chiusa”. La storia di è dunque conclusa e, ad oggi, pare non ci sia nella vita della donna un nuovo amore.

