Tutto su Laura Schmidt, la moglie di Vasco Rossi

Classe 1970, Laura Schmidt è la moglie di Vasco Rossi nonché mamma di Luca, il terzogenito del rocker di Zocca. Nata a Milano, ha un cognome tedesco perché il padre è di Ratisbona. I due si sono conosciuti nel 1986, periodo in cui il rocker godeva già di un discreto successo e si sono incontrati tramite Massimo Riva. Dal loro amore, nel 1991, è nato Luca mentre il matrimonio è arrivato diversi anni dopo, in un momento particolarmente delicato per la salute del rocker.

Stefania Orlando e Luca Calvani furiosi al GF: "Sembra di stare in un porcile!"/ Arriva la drastica decisione

Il fatidico sì, infatti, è arrivato nel 2012. Parlando del matrimonio ai suoi milioni di fan, il rocker di Zocca lo ha definito “un atto puramente tecnico e necessario per dare a Laura gli stessi diritti dei suoi tre figli”. Vasco e Laura si sono così sposati con rito civile solo per motivi burocratici perché Vasco è convinto che l’amore non si basi su un contratto.

Scaletta Vasco Rossi - I magnifici 7 da San Siro/ Setlist da urlo, tutte le canzoni: al via con Blasco Rossi

Vasco Rossi e la dedica alla moglie Laura

Vasco Rossi e Laura Schmidt vivono la storia d’amore con molta discrezione. Lei, infatti, nonostante sia accanto al rocker da anni, è sempre rimasta un passo indietro lasciando le luci dei riflettori al marito. Vasco, tuttavia, si lascia andare spesso a dolci parole d’amore come ha fatto in occasione del compleanno di Laura a cui, lo scorso settembre, ha dedicato frasi davvero bellissime.

Nella sua dedica alla moglie, Vasco Rossi ha ribadito l’importanza che la donna ha avuto e continua ad avere nella sua vita e di quanto sia la più bella. A legarli è anche “la pazienza e la pazzia” più che il tempo trascorso insieme. Il loro incontro, almeno per il cantante, è stato un vero e proprio colpo di fulmine, che lo ha portato subito a decidersi di conquistarla. Da quel momento “tutte le canzoni sono state ispirate a lei”, ha spiegato Rossi, che ha poi tenuto a sottolineare il grande amore per Luca, il loro figlio.

Maria Gabriella Sturani, chi è l'ex compagna morta di Vasco Rossi/ L'addio toccante del figlio Lorenzo