LAURA TARONI E LEONARDO CAZZANIGA/ Morti in corsia, oggi sentenza infermiera Saronno

E’ attesa per oggi, mercoledì 3 luglio 2019, la sentenza nel processo di secondo grado in abbreviato davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Milano per Laura Taronni, l‘infermiera di Saronno coinvolta insieme all’ex amante, il medico Leonardo Cazzaniga, nella vicenda che ha visto verificarsi 12 morti sospette in corsia all’ospedale in provincia di Varese. Il sostituto procuratore generale di Milano, Nunzia Ciaravolo, ha chiesto per la Taroni la conferma della condanna a 30 anni di carcere per l’omicidio della madre, Maria Rita Clerici, morta avvelenata il 4 gennaio 2014, e del marito, Massimo Guerra, morto nel giugno 2013. Secondo il sostituto Pg Ciaravolo, “una volta liberatasi del marito, l’imputata voleva inserire il suo amante, Leonardo Cazzaniga, nella sua famiglia. Ma sua madre, che viveva con loro, era un ostacolo forte alla loro relazione” e, per questo motivo, doveva essere “eliminata”.

MORTI IN CORSIA A SARONNO, OGGI LA SENTENZA

Il sostituto procuratore generale di Milano ha così descritto le ultime ore di vita di Maria Rita Clerici, la mamma 61enne di Laura Taroni:”La mattina questa povera donna stava bene e la sera stava malissimo. Rimase stesa sul pavimento, mentre sua figlia le faceva il massaggio cardiaco”, prima dell’arrivo dei soccorsi. Sempre secondo il sostituto pg Ciaravolo, il marito invece sarebbe deceduto in seguito ad un “dimagrimento, dovuto alla somministrazione di farmaci che lo hanno avvelenato”. Per quanto riguarda Leonardo Cazzaniga, l’uomo è andato a giudizio davanti al Tribunale di Busto Arsizio, con rito ordinario, per rispondere dell’accusa di concorso in omicidio nei delitti dei familiari della donna e per le morti sospette di 12 pazienti nell’ospedale di Saronno, e anche per la morte del suocero dell’infermiera, accusa da cui Taroni è stata assolta.

