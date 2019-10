Laura Torrisi/ Lacrime e dolci dediche: “Affronto le mie paure” (Amici Celebrities)

LAURA TORRISI, L’ANIMO ROMANTICO DI AMICI CELEBRITIES

Laura Torrisi è l’animo dolce e romantico di Amici Celebrities. Il programma di Maria De Filippi torna in onda questa sera per la terza puntata con al timone Michelle Hunziker e questo potrebbe cambiare un po’ le carte in tavola per tutti ma, sicuramente, non per la bella attrice. La mora in questi ultimi mesi ha avuto modo di mettersi in gioco dimostrando a tutti la sua abilità anche nel canto. La sua ugola d’oro è ormai sotto gli occhi di tutti e la stessa Platinette spesso si è complimentata con lei non solo per la sua estensione ma anche per la sua interpretazione dei pezzi. In queste settimane l’abbiamo sentita sempre in pezzi impegnati e molto romantici nel senso letterario del termine, tanto da finire in lacrime soprattutto quando ha dedicato la sua esibizione sulle note di Nonno Hollywood al suo amato nonno ormai defunto.

LAURA TORRISI “AFFRONTA LE SUE PAURE”

Archiviato il momento ricordi della prima puntata di Amici Celebrities, Laura Torrisi è tornata a concentrarsi sul suo percorso mettendosi sempre in discussione e senza mai abbassare la testa. Nei famosi video post puntata mostrati da Maria De Filippi sabato scorso anche l’attrice ha voluto dire la sua su quello che è il motivo che la tiene in trasmissione che non è legato allo scontro con gli altri ma proprio per la voglia di superare i suoi limiti. Anche in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, la cantante dei blu ha spiegato: “Non c’è stato un momento facile in questo percorso. Sin dai tempi della chiamata di Maria è stato tutto in salita per me perché non ero convinta di voler partecipare, per la mia paura di esibirmi in pubblico…. il primo incontro con Maria è stato emozionante. Non riuscivo a guardarla negli occhi. La stimo da sempre e ora ancor di più, non è umana! È un cyborg, riesce a pensare e a fare mille cose in pochi secondi“. Come andrà questa prima puntata senza la De Filippi e con l’imbuto pronto a stringersi con due nuove eliminazioni?

© RIPRODUZIONE RISERVATA