Laura Ziliani/ L’amica Nicoletta: “Silvia e Paola non sono matte, ora devono pagare”

A “La Vita in Diretta”, trasmissione di Rai Uno condotta da Alberto Matano e andata in onda nel pomeriggio di oggi, martedì 31 maggio 2022, è stato affrontato il caso legato all’omicidio di Laura Ziliani, confessato nei giorni scorsi da Mirto Milani e dalle figlie dell’ex vigilessa di Temù, Silvia e Paola Zani. In particolare, ha preso la parola Nicoletta, amica del cuore della vittima di questo terribile delitto: “Laura mi parlava sempre bene di loro, di Paola e di Silvia, dei risultati conseguiti all’università e al lavoro. Era orgogliosa delle sue figlie, non le faceva mai e poi mai sentire in difetto. Io penso che la motivazione dell’omicidio sia economica”.

LAURA ZILIANI, L’AMICA NICOLETTA: “SILVIA ERA LA PIÙ DISPERATA”

Nel prosieguo dell’intervista, l’amica di Laura Ziliani ha detto: “Silvia era la più disperata per la scomparsa della mamma. Paola, invece, aveva dimostrato freddezza, era tranquillissima. Fino a quando loro non hanno confessato, io non volevo accettare dentro di me la loro colpevolezza, in quanto per me loro sono state figlie mie. Quando andavo da Laura a Brescia, lei era tutta felice, aveva sempre il sorriso, era sempre pronta ad aiutarti. Silvia e Paola non sono mai state matte: devono pagare per quello che hanno fatto a tutti, ovvero alla madre e a chi è rimasto”.

