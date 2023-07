“L’Austria finanzierà visite nei campi di concentramento”/ La nuova strategia contro l’antisemitismo

Karoline Edtstadler è il commissario antisemitismo del governo nero-verde austriaco e allo stesso tempo ministro per la Costituzione e per l’Europa. L’Austria ha presentato una strategia antisemita con 177 pagine, il documento tedesco è spesso solo 44 pagine. La politica spiega: “I numeri di pagina che hai citato sono corretti. Lascio a voi la valutazione. Il fatto è che l’Austria è stata la prima di quelli che ora sono 14 paesi dell’UE a istituire una strategia nazionale contro l’antisemitismo nel gennaio 2021 e ha già presentato due rapporti di attuazione. Nel 2024 stiamo pianificando una valutazione completa delle misure”.

ISRAELE/ "Dietro l'azione anti-palestinesi a Jenin un scambio politico Usa-Netanyahu"

In Austria, “Grazie al cielo il numero di incidenti antisemiti segnalati è diminuito dopo la pandemia di Coronavirus. D’altra parte, sono aumentate le aggressioni fisiche contro gli ebrei, soprattutto tra i giovani. Stiamo anche osservando un aumento dei contenuti che minimizzano l’Olocausto sui social media. Questo è allarmante”. Per Edtstadler, preoccupano “Gli atteggiamenti antisemiti tra i 16 e i 25 anni sono aumentati, soprattutto tra gli apprendisti e gli studenti delle scuole professionali e secondarie”.

ACCORDO SUL GRANO UCRAINO/ Lo stop russo mette a rischio l'import dell'Italia

L’Austria investirà 1.5 milioni per le visite scolastiche ai campi di concentramento

Per Karoline Edtstadler, “Molti, soprattutto i giovani, spesso chiedono: cosa c’entra l’Olocausto con me? Ma è importante prendere le lezioni della storia e applicarle al tempo presente. La storia non si ripeterà se non impariamo da essa e non ci opponiamo con coraggio alla divisione e all’esclusione. Quindi la commemorazione è importante, ma la commemorazione da sola non basta. Vogliamo fare chiarezza. Vogliamo sensibilizzare all’antisemitismo tutti i cittadini, ma anche funzionari come giudici, pubblici ministeri, agenti di polizia e insegnanti, ed è quello che stiamo facendo. E ovviamente si tratta anche di sostenere finanziariamente la vita ebraica nel nostro paese e renderla visibile al mondo esterno”.

Vertice NATO a Vilnius, "approvare piani deterrenza e difesa"/ "Aumentare spesa militare"

Per questo, “Dall’autunno di quest’anno, il governo federale finanzierà visite di classi scolastiche sotto la supervisione di esperti al campo di concentramento di Mauthausen con 500 euro ciascuna. Per questo istituiremo un fondo di 1,5 milioni di euro. Allo stesso tempo, per noi è importante che gli insegnanti abbiano accesso alla cultura ebraica. Il governo federale fornisce sostegno finanziario agli insegnanti che si recano in Israele in modo che possano sperimentare la cultura ebraica lì e visitare il memoriale di Yad Vashem. Ci sono anche programmi di testimoni oculari in cui i sopravvissuti raccontano agli scolari le loro esperienze in classe: è molto commovente”. L’Austria vuole modificare la cosiddetta legge proibizionista. Come spiega ancora il commissario, “Abbiamo presentato le modifiche all’inizio di questo mese. L’Austria ha una responsabilità storica speciale quando si tratta di affrontare la glorificazione nazista. In futuro, i cimeli nazisti, ad esempio un anello d’onore delle SS, dovrebbero essere confiscati senza procedimenti penali e propaganda nazista sono perseguito su Internet”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA