“Lavaggio di genere” nelle banche regionali in Giappone/ “Come vecchie aziende dominate da uomini”

Le autorità di regolamentazione finanziaria del Giappone hanno spiegato che le banche regionali sono inclini al “lavaggio di genere” nelle informazioni trasmesse agli investitori. Questo a causa dell’ambiguità legale sui ruoli di leadership ricoperti dalle donne. Da un sondaggio condotto su 100 banche regionali pubblicato dalla Financial Services Agency il mese scorso, è emerso che il 13,7% dei dirigenti delle banche regionali sono donne, rispetto a una media del 20,8% delle tre megabanche del paese. Le posizioni nella maggior parte delle banche includeva ruoli dirigenti junior: dunque la maggior parte delle donne non supervisionano molti subordinati. Una volta eliminate quelle, l’indagine ha mostrato che l’8,1% dei ruoli manageriali presso gli istituti di credito regionali era ricoperto da donne.

“Alcune delle cifre delle banche regionali suggeriscono un lavaggio di genere”, ha affermato Tatsufumi Shibata, vicedirettore generale dell’ufficio politiche e mercati della FSA e in precedenza vice capo della sua divisione di supervisione. “È anche una questione di doppi standard”, ha spiegato al Financial Times. “Ad esempio, se la posizione di assistente capo sezione è considerata un ruolo manageriale per una dipendente donna ma non per un dipendente uomo, è problematico”. Il sondaggio ha anche mostrato un ampio divario retributivo di genere nelle banche regionali, in particolare tra i dipendenti sulla quarantina, con banchieri uomini che guadagnano in media 8,7 milioni di yen (60.300 dollari), rispetto ai 5,3 milioni di yen delle loro colleghe.

Il piano del Governo

“Le banche regionali sono generalmente viste come vecchie aziende giapponesi tradizionali con un sistema basato sull’anzianità e dominato dagli uomini”, ha affermato Shibata vicedirettore generale dell’ufficio politiche e mercati della FSA al Financial Times. Il dirigente ha chiesto una “trasformazione” della cultura aziendale. I dubbi sulle informazioni trasmesse dalle banche regionali sono emersi solo un anno dopo che il governo giapponese ha reso obbligatorio per le società quotate segnalare gli indicatori di diversità, tra cui il divario retributivo di genere e la percentuale di donne manager.

Fumio Kishida, primo ministro, ha fissato l’obiettivo per le donne di occupare il 30% delle posizioni dirigenziali nelle principali società quotate entro il 2030. Infatti, il Giappone è sceso al 125° posto nella classifica sulla parità di genere del World Economic Forum, dal 116° dell’anno scorso. Tra le banche regionali, Daishi Hokuetsu Bank con sede a Niigata, The Senshu Ikeda Bank a Osaka e The Hyakujushi Bank nella prefettura di Kagawa hanno rivelato a giugno che oltre il 20% delle donne occupava posizioni dirigenziali: questi numeri però includevano anche vice capi sezione. Nonostante ciò, i funzionari delle banche hanno affermato che la designazione dei ruoli manageriali femminili era conforme alle regole del ministero della salute. “Se limitiamo le donne manager ai capi sezione, allora il numero diminuirà in modo significativo”, ha replicato un funzionario di una banca regionale.











