LAVORO/ Golden Group continua a crescere e assume 50 risorse

Golden Group, prima società indipendente italiana attiva nella finanza agevolata, continua a crescere e assume 50 nuove risorse attraverso il suo innovativo percorso di assunzione. Con la “Plenaria”, evento che si è tenuto a Bologna dal 20 al 22 gennaio, Golden Group propone una formula di selezione in cui il candidato è coinvolto in tre giornate di Team Building e formazione gratuita.

Un momento di crescita individuale e professionale per i Consulenti e gli Agenti di Commercio che vogliono intraprendere un percorso nel settore delle vendite di Finanza Agevolata. I candidati saranno ospiti di Golden Group in Full Board presso Zanhotel, il 4 stelle della famiglia Zanini.

Dopo il successo dello scorso anno dove hanno partecipato 159 agenti commerciali e che hanno portato all’assunzione di 43 risorse, l’azienda ha deciso di continuare a investire in questa innovativa modalità di reclutamento per sostenere il settore imprenditoriale, duramente colpito dalla situazione post-pandemica e dallo scenario internazionale, confermando l’importanza del settore della finanza agevolata per l’Italia e per le imprese che decidono di usufruirne.

“La crescita del +23% registrata da Golden Group nell’anno appena concluso ha fatto toccare un valore di produzione di 42 milioni di euro. Si tratta di un traguardo che ci permette di continuare a investire nel reclutamento di nuove risorse attraverso il nostro innovativo percorso di selezione”, ha affermato Davide Malaguti, Presidente di Golden Group. “Garantire agli aspiranti Consiglieri d’Impresa® una formazione gratuita ed eccellente è il nostro obiettivo per consolidare i risultati ottenuti negli ultimi anni. Questo vogliamo che passi dalla costruzione di competenze sempre più trasversali delle nostre persone e dei loro percorsi di crescita, garantendo un ambiente di lavoro positivo, inclusivo e rispettoso del worklife balance”.

