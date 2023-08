Lavoro, i mestieri più richiesti/ Classifica: ingegneri ma anche autisti e magazzinieri

In Italia il lavoro non manca: è questa la tesi dell’approfondimento firmato oggi su Libero da Fabio Rubini. Il quotidiano ha fatto il punto della situazione sulle professioni più richieste e, grazie alla ricerca fatta dal portale “annunciolavoro260.it”, ha stilato anche la classifica delle città con più offerte. Gli esperti hanno messo in fila centinaia di migliaia di offerte di lavoro pervenute e ce ne sono per tutti i gusti e per tutti i gradi di istruzione.

Secondo quanto riportato da “annunciolavoro260.it”, alla data del primo agosto sul portale c’erano oltre 158 mila annunci per richieste di lavori part-time, 94.609 a tempo determinato, 74.034 a tempo pieno, 11.588 per consulenze e 7.555 per tirocinio. Per quanto concerne la ricerca per titoli di studio: 67.950 annunci riservati ai diplomati, 29.181 ai laureati, 2.212 a chi ha un master, 107 a chi ha fatto solo la scuola dell’obbligo e 36 a chi è in possesso di un dottorato.

Lavoro, i mestieri più richiesti

Nella classifica delle dieci mansioni più richieste, in vetta c’è la professione di ingegnere, seguita da quella di autista. Poi marketing, ingegnere meccanico, operaio, impiegato e logistica. Ma ci sono richieste per tutti i gusti: come riportato da Libero, i settori in cui sono più richieste sono quelli che potrebbero vedere protagonisti i percettori del reddito di cittadinanza. Si parla infatti dell’alimentare (12.583 candidati), abbigliamento/tessile/moda (11.335), turistico/alberghiero/ristorazione (9.102), commercio/grande distribuzione (7.142), trasporti/logistica (5.429). Per quanto concerne il discorso geografico, le regioni migliori si dividono tra Nord e Centro: la prima regione per annunci è la Lombardia, poi spazio a Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e Toscana. Nelle ultime file spazio a Basilicata, Molise, Trentino Alto Adige, Sardegna e Umbria. Passando alle città, primi posti occupati da Roma, Palermo, Milano, Genova e Napoli.

