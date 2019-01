RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Le proposte di Damiano per il Pd (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PROPOSTE DI DAMIANO

Questa settimana dovrebbe vedere la luce il decreto relativo alla riforma delle pensioni con Quota 100 e al reddito di cittadinanza. Secondo Cesare Damiano, il fatto che si continui a rinviare l’approvazione del provvedimento e che si susseguano diverse bozze dimostra solo “che, molto probabilmente, i conti non tornano con la Ragioneria e che le promesse non fanno il paio con le risorse disponibili”. Per l’ex ministro del Lavoro non basta comunque che il suo partito, il Pd, protesti, anche perché “non possiamo apparire come quelli che sono contro le Quote e contro il sostegno ai più poveri, tutte misure che abbiamo inventato noi e che ci sono state malamente scippate dai gialloverdi”. Dunque occorre presentare delle proposte concrete.

In questo senso Damiano ricorda che “Quota 100 e Ape sono misure complementari, non si oppongono e non si sovrappongono. E poiché “Quota 100, da sola, non risolverebbe un problema di equità sociale, va rivista la normativa che consente ai disoccupati l’accesso all’Ape sociale” in modo che non occorra aver concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi. Inoltre, occorre “attivare la nona salvaguardia degli esodati, che riguarda al massimo 6.000 lavoratori. Ripristinare l’indicizzazione delle pensioni, come concordato dal precedente Governo con i sindacati, applicando il modello a ‘scaglioni’ ante legge Fornero”. Infine, chiarire il meccanismo della pensione di cittadinanza, perché per aumentare tutti gli assegni a 780 euro occorrono 12 miliardi, una cifra molto elevata rispetto alle risorse disponibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA