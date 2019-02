RIFORMA PENSIONI 2019/ Quota 100 e il miliardo in più da spendere per le Pmi

RIFORMA PENSIONI, LA SPESA IN PIÙ PER LE PMI

La riforma delle pensioni con Quota 100 potrebbe portare a delle conseguenze piuttosto importanti per le piccole e medie imprese. Il Sole 24 Ore, infatti, citando la relazione tecnica al “decretone” ancora all’esame del Senato, ricorda che la novità previdenziale dovrebbe comportare un aumento di circa un miliardo delle liquidazioni erogate nel 2019. Nello specifico, dei circa 102.000 lavoratori del settore privato che dovrebbe usare Quota 100, 36.000 provengono da aziende con più di 50 dipendenti. “La loro uscita determinerebbe nel 2019 pagamenti per 585 milioni di Tfr (al loro del fisco) da parte del Fondo Tesoreria Inps, dove dal 2007 viene versato il Tfr maturando per chi ha deciso di non dirottarlo su un fondo pensione complementare. Gli altri 66mila lavoratori sono invece alle dipendenze di aziende minori”.

Il quotidiano di Confindustria evidenzia che “al netto di coloro che hanno scelto di girare il Tfr maturando a una forma di previdenza complementare (non più del 15% stando alle statistiche Covip) e considerando un Tfr medio uguale a quello dei loro colleghi delle imprese più grandi, vale a dire 18mila euro nel 2019, il risultato è un monte liquidazione attorno al miliardo”. Il punto è che “per le aziende si tratta di un onere aggiuntivo rispetto al flusso di liquidazioni ipotizzabile senza la controriforma governativa”. Un onere aggiuntivo che “potrebbe pesare anche sulla scelta di fare assunzioni sostitutive, al di là delle pianificazioni di budget in una prospettiva di recessione economica”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA