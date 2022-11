LDA fa goal a Metti in campo il cuore/ “Scivolavo con i tacchetti, ma…”

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA debutta nella Nazionale italiana cantanti: il sentiment

Sono mesi all’insegna del successo per LDA, che, reduce dal rilascio del nuovo singolo in collaborazione con Albe, Cado, segna il debutto nella Nazionale Italiana Cantanti, mettendo a segno un goal. Il nuovo debutto dell’artista ed ex allievo di Amici 21 di Maria De Filippi si registra nel mezzo della nuova partita di calcio benefica, Metti in campo il cuore, for peace Ucraina, tenutasi presso lo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Il match ha visto protagoniste le squadre Nazionale Italiana Cantanti e i Campioni del Cuore Shalom, nella serata di sabato 19 novembre 2022. L’intero incasso della serata, proveniente dalla vendita dei biglietti (per mezzo del sito https://mettincampoilcuore.it/), é destinato ad essere devoluto alla costruzione di case per gli sfollati in seguito all’insorgenza della guerra in corso con la Russia, in Ucraina, a Leopoli, e in collaborazione con la Caritas locale. LDA, riattivatosi tra le Instagram stories, destina intanto ai fan che si dicono al settimo cielo online per il nuovo debutto, delle emozionanti immagini che lo immortalano sul campo di calcio della partita benefica, Metti in campo il cuore for peace Ucraina.

Il messaggio social di LDA in un consuntivo della partita benefica di Empoli

Ma non solo. In un bilancio consuntivo del match benefico, LDA fa poi eco ai supporter che gli danno grande merito di aver unito le forze con il resto della Nazionale Italiana Cantanti per dare voce al monito per la pace della partita Metti in campo il cuore, peace for Ucraina. “Riassunto della mia partita: tre cadute epiche, scivolavo una cifra con i tacchetti. Un goal all’esordio e… sono un grande”, fa sapere al termine del match benefico tra le storie condivise con i fan, via Instagram, a testimonianza dell’impegno profuso mettendo in campo il cuore di artista impegnato nella causa condivisa per la pace nel mondo. Insomma, mentre si fanno sempre più insistenti le voci che lo vedrebbero prossimo al debutto nel ruolo di concorrente a Sanremo 2023, intanto, LDA sembra dirsi al settimo cielo per il debutto nella Nazionale italiana cantanti a pochi mesi dal debutto TV segnato ad Amici 21 di Maria De Filippi, il talent show per mezzo di cui ha conquistato i cuori dei fruitori di musica, conquistandosi un record ancora imbattuto. Quello per il disco d’oro e il disco di platino FIMI raggiunti nel minor tempo, nella storia di Amici, con un singolo: Quello che fa male.

