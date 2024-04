LDA: “Nun é cos'” é il nuovo singolo con Matteo Paolillo/ Le reazioni al debutto TV a Domenica in 

LDA stringe una nuova collaborazione con Matteo Paolillo: il duetto dell’ex Amici al ritorno TV a Domenica in

É la collaborazione nel segno del Pop di cui gli amanti del fenomeno nel mainstream di Napoli avevano bisogno, quella di LDA e Matteo Paolillo, dal titolo “Nun é cos'”, che é presentata a Domenica in. Il nuovo singolo di Matteo Paolillo, al rilascio nel mese di marzo 2024, vede l’ex cantautore uscente di Amici 21, Luca D’Alessio in arte LDA, prendere parte come featuring in un duetto a dir poco esplosivo, a detta del joint-fandom attivo in rete dei due artisti popolari. Nun é cos’ é una nuova collaborazione in duetto che segna per LDA, nel ruolo di featuring con Matteo Paolillo, il ritorno in TV dopo l’esordio di concorrente cantautore ad Amici, dove raggiungeva un record storico. All’edizione di Amici 21 il figlio di Gigi D’Alessio conseguiva il record per la certificazione di disco d’oro e disco di platino secondo i dati di vendita FIMI/Gfk, ottenuta nel minor tempo di sempre nella storia del talent show di Maria De Filippi, che va in onda sulle reti TV e streaming Mediaset.

E da Mediaset alla TV di Stato, il passaggio per il cantautore di Quello che fa male (disco d’oro e di platino più veloce nella storia di Amici) avviene nella puntata di Domenica in, condotto da Maria Venier e in onda sulle reti Rai il 7 aprile 2024 e caricato in video sul canale YouTube della TV di Stato. . Occasione in cui Luca D’Alessio in arte LDA viene introdotto in studio da Matteo Paolillo che lo sceglie come featuring per il nuovo singolo Nun é cos’, candidato al titolo di tormentone dell’estate 2024 made in Napoli.

“Mi guardi perché vuoi bruciare ancora ….ma Nun é cos’- canta il duo partenopeo tra i lyrics della preannunciata Bop di canzone che vede protagoniste le voci del cantautore di Amici 21 e quella dell’attore nel cast originale di Mare cuore, la fiction di successo su Netflix e in Rai-… a volte basta solo una parola: per non lasciare le cose a metà.”.

Il retroscena della nascita del duetto

E tra una dichiarazione e l’altra, concessa poi nell’intervista di coppia di presentazione del singolo a Domenica in, dal nuovo duo nel segno del Pop, in un tripudio di interazioni social nel web registrate dai fan LDA e Matteo Paolillo svelano il retroscena della loro collaborazione. “Ci siamo conosciuti in aeroporto -spiegano gli intervistati in replica ai quesiti della conduttrice Maria Venier-, stavamo andando in direzione Sanremo… ci siamo visti a Napoli in studio più volte ma siamo stati più tempo a mangiare la pizza che in studio di registrazione”. Tuttavia non é mancato il tempo per il progetto del singolo in duetto, da parte del nuovo duo di Nun é cos’.

Nel frattempo, il feedback dell’orecchio pubblico via social é a prima firma Il sussidiario.net dir poco positivo, rispetto al rilascio del nuovo singolo del duo partenopeo: “Come sempre lo si guarda perché è un immenso piacere! Bravissimo” scrive il fandom di LDA su Instagram e poi si legge tra gli altri commenti social ancora: “Finalmente LDA in TV siete stati

stupendi straordinari con questo nuovo

inedito, spaccherà. Complimenti”; “Il pezzo e’ molto orecchiabile e carino”.

