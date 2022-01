Le Farfalle, Danza con me/ Ginnaste azzurre protagoniste nella storia della ritmica

Chi sono Le Farfalle Azzurre? Le grandi imprese

Ci sono anche Le Farfalle tra gli ospiti di Roberto Bolle, per il suo spettacolo di inizio anno Danza Con Me. Le giovani ginnaste che hanno scritto la storia della ritmica con la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali di Ginnastica ritmica, sono pronte a deliziare il pubblico di Raiuno con il loro talento straordinario. Nell’ultima competizione, Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Martina Santandrea si sono aggiudicate l’argento nelle 5 palle, poi sono salite sul tetto del mondo conquistando l’oro nell’esercizio con cerchi e clavette.

È stato un anno davvero straordinario per le campionesse, che dopo la medaglia di bronzo portata a casa dalle Olimpiadi di Tokyo e l’argento mondiale si sono spinte ancora più in alto. Indimenticabile la loro esibizione sulle note dell’iconica canzone Eye of the Tiger.

Le Farfalle Azzurre, un team da sogno da Roberto Bolle

Se le Farfalle rappresentano oggettivamente un team coi fiocchi, non si può di certo negare quanto le giovani ginnaste siano talentuose anche singolarmente. Sono infatti molteplici i successi individuali, come quello ottenuto da Milena Baldassarri, nel nastro, e Alexandra Agiurgiuculese, nella palla. L’argento, infatti, era arrivato proprio grazie ai 18.550 punti ottenuti dalla magnifica atleta atleta sedicenne, Milena Baldassarri. La Agiurgiuculese invece, aveva messo le mani sul bronzo nella palla con un grande esibizione. Dunque anche nell’appuntamento di questa sera con Roberto Bolle, in Danza Con Me, si preannunciano grandi emozioni. Le Farfalle tornano ad esibirsi con una grande voglia di incantare ed emozionare il pubblico a casa. Riusciranno, ancora una volta, a sorprenderci?

