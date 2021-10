Le Iene/ Anticipazioni e servizi 19 ottobre 2021: il caso del doppio lavoro di Sileri

Anticipazioni Le Iene e diretta 19 ottobre 2021

Le Iene tornano in onda oggi, martedì 19 ottobre, in prima serata su Italia 1, con il terzo appuntamento della nuova stagione. Al timone dello show più irriverente della televisione italiana ci sarà sempre Nicola Savino affiancato dalla Gialappas’ Band e da una nuova presenza femminile. Dopo Elodie e Rocìo Munoz Morales, è la volta di Elisabetta Canalis: “Sono molto felice, condurre Le Iene è sempre stato un sogno e so già che ci divertiremo moltissimo. Io e Nicola saremo le vittime preferite dei Gialappi!”, ha detto la ex velina di Striscia la Notizia e conduttrice di Vite da copertina – Tutta la verità su… su Tv8. Nella serata anche un’intervista a Brian Perri, chirurgo americano e marito di Elisabetta Canalis, che racconterà una versione inedita e romantica della coppia. Al centro della puntata, come sempre, ci saranno inchieste e servizi dedicati a temi di grande attualità.

Servizi Le Iene di oggi 19 ottobre 2021: dal caso Sileri alla baraccopoli di Messina

Si partirà con il servizio di Filippo Roma sul caso del doppio lavoro del Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che, tra il 2018 e il 2019, da medico dipendente pubblico ha svolto attività professionali in una struttura privata convenzionata con la Regione Lazio. Ai microfoni de Le Iene Sileri aveva dichiarato che si fosse trattato solo di “attività gratuita di insegnamento e tutoraggio”. Dopo l’ultimo servizio dell’11 maggio 2021, la Regione Lazio si è occupata del caso per valutare eventuali sanzioni. L’inviato ricostruisce le differenti versioni date da Sileri. Il reportage di Giulio Golia, invece, mostrerà il difficile stato di degrado della baraccopoli di Messina, una delle più grandi del mondo. Costruita nel lontano 1908, oggi accoglie più di 2.000 famiglie, quasi 10.000 persone, che vivono in condizioni difficili.

Nella puntata de Le Iene si parlerà anche di green pass: Alice Martinelli prova a capire cosa stia accadendo nelle aziende agricole presenti sul nostro territorio. Molti lavoratori, già prima del 15 ottobre, hanno deciso di andare via non avendo il certificato verde, mettendo a rischio l’approvvigionamento e l’esportazione dei prodotti. Raggiunto da Antonino Monteleone, il neo sindaco della Capitale Roberto Gualtieri risponde alla proposta dell’inviato di sostituire via Salaria 267 a Roma, dove ha sede l’Ambasciata d’Egitto, con via Giulio Regeni. Infine Francesca Michielin si racconta a tutto tondo a pochi dall’uscita di “Nei Tuoi Occhi”.

