Le Iene, prete esorcista posseduto dall’ormone/ Video, “non l’ho baciata”

Andrea Agresti de Le Iene racconta la storia di un altro prete esorcista che ha un particolare vizietto. Si tratta di un prete, che condannava l’operato dei colleghi in particolare di prete smanaccione su cui dice “è stato accusato di cose più gravi” Il prete smanaccione in realtà aveva anche un’altra vocazione: quella dei soldi come racconta anche una testimone ai microfoni delle Iene. “Rimasi male quando lo portai a casa di una mia amica e lui cominciò a guardare gli oggetti. Arriva a un certo punto un sacchetto di monete d’oro e dice questo c’è un maleficio e lui l’ha preso” racconta la testimonie che rivela: “aveva la passione per l’orologio, qualche volta d’oro e poi ce lo faceva vedere”. Il prete procede poi l’esorcizzo, ma tra una formula e l’altra si lascia andare in preda all’ormone toccando il ventre e il seno della donna.

Prete esorcista posseduto dall’ormone

Il prete durante l’esorcizzo continua a toccare la donna davanti al compagno Renato. Poco dopo invita anche l’uomo che benedice nelle parti basse con la formula “spezzo rompo sciolgo e anniento”, ma poco dopo torna ad occuparsi della donna. E’ chiaro che l’interesse del prete è tutto per la donna a cui continua incurante a palpare il ventre. Il prete poi si lascia andare ad una serie di domande sulla vita sessuale della coppia. “Il vostro rapporto come va” chiede il prete, ma Renato risponde “così così”. Allora il prete scherzando si propone come diversivo “magari una sera vengo anche io” – precisando – “vengo per vedere che fate l’amore insieme” e domanda alla coppia “la prossima volta portatemi una mutanda”. Sul finale la Iena Agresti cerca di incontrarlo, ma l’uomo non vuole incontrarlo “non ho alcuna dichiarazione da fare, ho soffiato sulle orecchie delle signora non le ho dato nessun bacio, questa è mistificazione”. Clicca qui per il video completo del servizio.