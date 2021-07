Le Ragazze/ Anticipazioni 1 luglio: le storie di Tiziana Ferrario e Grazia Di Michele

Le ragazze, anticipazioni puntata 1 luglio: la cantautrice Grazia Di Michele e la giornalista Tiziana Ferrario

Questa sera, giovedì 1° luglio, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda l’ultimo appuntamento di questa stagione de “Le Ragazze”. Ad aprire l’ultima puntata è la scultrice Leonetta Marcotulli, ragazza degli anni ‘40. È stata la prima donna alla fine degli anni Cinquanta a volare a bordo di un aliante e a occupare il primo posto della categoria femminile come pilota di rally. Le opere di Leonetta sono state esposte in Italia, negli Stati Uniti e in diversi paesi dell’America Latina. Si prosegue con le ventenni degli anni ’70: la giudice Simonetta Matone, oggi Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma e per 17 anni PM per il Tribunale dei Minori, e la cantautrice Grazia Di Michele, che si è esibita per la prima volta al Folkstudio nel 1977. Musicoterapeuta e vocal coach, Grazia ha sempre raccontato l’universo femminile nelle sue canzoni.

Le ragazze: le protagoniste dell’ultima puntata…

La seconda parte de “Le ragazze” vede tra le protagoniste la giornalista Tiziana Ferrario, prima donna in Italia a condurre l’edizione serale del TG1, poi inviata di politica estera in Afghanistan, Iraq, Medio Oriente, Sud Est Asiatico, Africa e Stati Uniti. La Ferrario è stata nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana nel 2003 dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, per il suo impegno civile come giornalista inviata in aree di guerra.

Si prosegue con la storia della poetessa e insegnante toscana Carmelina Rotundo, venuta alla luce in fin di vita a causa del forcipe: “Fui consegnata a mio padre dicendogli di andare a seppellirmi perché non c’era più niente da fare… ma perché Dio ha voluto e per il coraggio di mio padre, un guerriero della vita, sono ancora viva!”, ha raccontato a La Nuova Calabria. In chiusura di puntata, a rappresentare le ragazze del Nuovo Millennio, ci sarà un’intervista a Mariana Dos Santos, arrivata in Italia dal Brasile con sua madre a cinque anni, dopo una drammatica separazione dal padre.

