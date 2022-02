Le Vibrazioni spiegano testo canzone Sanremo 2022 “Tantissimo”/ “Scritta a più mani”

Le Vibrazioni a Sanremo 2022 con il testo della canzone “Tantissimo”: un brano scritto a più mani

Le Vibrazioni tornano a Sanremo 2022 e lo fanno con un testo della canzone dal titolo “Tantissimo”. Due anni dopo la partecipazione con “Dov’è”, la band torna sul palco dell’Ariston di sanremo 2022 e lo fa con un testo “Tantissimo” scritto a più mani. Una scelta precisa de Le Vibrazioni, dettata dalla volontà di confrontarsi con colleghi. Come spiegano a Tv Sorrisi e Canzoni Le Vibrazioni: “Canteremo il testo della canzone ‘Tantissimo’. Siamo felici. Siamo qui a sanremo 2022 in quattro per questo brano. Qualche suggerimento sul testo di Tantissimo? Una canzone scritta a più mani. Si voleva definire e fotografare questo tipo di sentimento e di presente. C’è stato un lavoro abbastanza pignolo sul peso delle parole”.

Il testo della canzone “Tantissimo” ha un tono leggermente malinconico: “C’eri tu, dietro quel sogno mai pronunciato, dietro gli applausi sordi, sopra un palco vuoto. L’amore sotto pelle è un’arma nella mano e può fare male male tantissimo. Ma quale amore, per troppe volte, facciamo finta di non ricordarci il nome, che sulla pelle poi si confonde, quando le labbra vogliono poggiarsi altrove e anche solo a pensarci mi fa male tantissimo”. A scrivere il testo della canzone Tantissimo per Sanremo 2022, come sottolineano in più occasioni i quattro musicisti de Le Vibrazioni, sono state più mani. Le parole sono frutto del lavoro del leader della band Francesco Sarcina insieme a N. Verrienti e R. Casalino.

Significato testo “Tantissimo” canzone Sanremo 2022, Le vibrazioni: “Un Festival di rinascita”

Ai microfoni di Rai Play, Le Vibrazioni hanno approfondito il discorso relativo al testo della canzone “Tantissimo”, con il quale si presenteranno a Sanremo 2022: “Siamo una band. Il testo della canzone ‘Tantissimo’ nasce a più mani perché a volte è necessario, soprattutto quando fai un confronto. È una testo introspettivo, tutti possono ritrovarsi perché parla di trovare quell’equilibrio. Nonostante uno abbia avuto un sacco di cicatrici, queste servono per non ricreare più quel tipo di problematica, prenderne atto e andare avanti nel futuro. Sanremo per noi è sempre stato un momento importante. È un Festival di Sanremo, un momento in cui ti confronti con artisti di varie generazioni. Per tutti noi è molto bello. Quest’anno sanremo 2022 ha un significato ancora più forte dopo due anni passati così. Ti dà quella sensazione di ricominciare. L’anno scorso è stato un Sanremo molto forte, eravamo nel delirio totale. Questo è un Sanremo 2022 di rinascita. Noi abbiamo partecipato a quello del 2020 quindi per noi è un po’ un ricucire con il passato”.

Una canzone rock, tornato in auge, soprattutto dopo la vittoria dei Maneskin? A dire la loro sono proprio Le Vibrazioni stesse: “Si parla di rock perché è tornato in auge. Le mode e i generi cambiano, sono ciclichi. Noi siamo amanti della musica in generale. La questione delle band è di epoca. Noi abbiamo fondato una band tanti anni fa e oggi dobbiamo essere coraggiosi. Far le cose da sole oggi è più semplice, all’epoca no. Chiaro che in più c’è la questione degli equilibri personali. Si cambia, si cresce… Oggi i ragazzi più giovani vogliono essere solisti”. La voglia di cantare de Le Vibrazioni è tantissima: “Il palco di Sanremo è sempre molto emozionante. Noi ne abbiamo cavalcati tanti. Emoziona, ma per quei tre minuti e mezzo è il nostro palco”.





