Lee Fierro è morta di Coronavirus/ Addio alla star del film Lo Squalo

Lee Fierro è morta ieri, nella casa di riposo in cui viveva in Ohio, all’età di 91 anni a causa di complicazioni legate al coronavirus. L’attrice statunitense, da tutti ricordata per il ruolo della signora Kintner nel film del 1975 diretto da Steven Spielberg “Lo squalo” del 1975 e nel sequel “Lo squalo 4” del 1987, si è spenta dopo aver combattuto contro l’ormai tristemente noto virus. L’annuncio della scomparsa è arrivato attraverso l’edizione online di “Variety” “che cita la testata locale “The Marthàs Vineyard Times”. Come dimenticare la sua interpretazione nel film cult in cui ha vestito i panni della madre di Alex Kintner (Jeffrey Voorhees), tra le prime vittime dello squalo. La Fierro è tornata poi a riprendere il suo ruolo nel 1987 per il quarto capitolo della fortunata saga.

Lee Fierro è morta: quel curioso aneddoto sull’attrice..

Elizabeth Lee Fierro, questo il nome completo dell’attrice, non ha voluto dedicarsi in modo continuativo alla carriera di attrice. Basti pensare che per lungo tempo è stata l’animatrice di un teatro per bambini all’Island Theatre Wokshop a Marthas Vineyard insieme ad una cara amica. Trent’anni dopo le riprese di “Lo squalo”, come ricorda il Corriere della Sera, Lee Fierro, entrò in un ristorante e qui si accorse che il menu aveva un “Alex Kintner Sandwich”. Così decide di raccontare al cameriere di aver interpretato la madre di Alex tanti anni prima. Il proprietario del ristorante corse a incontrarla: si trattava proprio di Jeffrey Voorhees, che aveva interpretato suo figlio. Fu un incontro memorabile, arrivato dopo tantissimi anni. Un racconto che fece al tempo proprio l’attrice nel corso di un’intervista.



