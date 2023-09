“Leggi sui diritti umani proteggono i terroristi”/ Ben Wallace: “Impossibile effettuare raid all’estero”

Le leggi sui diritti umani, inclusa la CEDU, sono diventate un serio rischio per la sicurezza nazionale e stanno ostacolando gli sforzi per fermare i terroristi, ha avvertito Ben Wallace, ex segretario alla Difesa britannico. Nella sua prima intervista post-dimissioni, ha messo nel mirino la “folle” legislazione che a suo avviso proteggerebbe i sospetti terroristi che complottano contro la Gran Bretagna dall’estero, impedendone la cattura.

Intervistato dal Telegraph, Wallace ha evidenziato che a causa dei trattati internazionali come la Convenzione europea sui diritti umani, i segretari della difesa sono stati costretti a scegliere tra uccidere individui, generalmente tramite droni, o lasciarli continuare a complottare. “Quando siamo in pericolo per il Regno Unito, questa follia di non essere in grado di consegnare le persone oltre confine o arrestare persone in paesi le cui forze di polizia sono inaccettabili, significa che siamo il più delle volte costretti a intraprendere azioni letali piuttosto che in realtà raid e detenzioni”, le sue parole.

La denuncia di Ben Wallace

L’ex segretario alla Difesa ha affermato che, mentre secondo il diritto internazionale la Gran Bretagna può agire contro una minaccia imminente in un paese straniero, le missioni che potrebbero portare alla consegna di un sospetto – ovvero il trasferimento extragiudiziale di un sospetto da una nazione all’altra – sono state bloccate. “Mi sono occupato di casi del genere”, ha ammesso Wallace: “Sì, mi sono imbattuto in trame e per fortuna abbiamo agito. Ma avevo la gamma di opzioni che vorrei? No. Avevo pochissime opzioni e volevo un set più ampio”. L’esempio rende bene l’idea: “Se avessimo trovato Osama bin Laden, non avremmo potuto fare quello che hanno fatto gli americani. Non avremmo potuto fare quel tipo di raid”. Descrivendo il crescente rischio per il Regno Unito, ha criticato il sentimentalismo nei confronti degli individui che complottano per uccidere e mutilare i cittadini britannici, affermando che le forze armate devono avere la capacità di catturare vivi gli agenti dello Stato islamico e di al-Qaeda.

