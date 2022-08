Legoland, scontro tra i trenini delle montagne russe/ 34 feriti in Germania, 2 gravi

Uno scontro tra i trenini delle montagne russe ha causato il ferimento di 34 persone nel parco divertimenti di Legoland che si trova a Günzburg, tra Monaco di Baviera e Stoccarda, in Germania. L’incidente, come riportato dall’agenzia di stampa locale Dpa, è avvenuto quest’oggi durante una corsa dell’attrazione denominata Dragon Fire. È una delle 60 che si trovano all’interno del villaggio a tema tedesco.

Terza guerra mondiale nuovi raid Zaporizhzhia/ Accuse tra Ucraina-Russia: allarme ONU

In base a quanto ricostruito dalle autorità, pare che uno dei due trenini abbia improvvisamente frenato in una zona dove non avrebbe dovuto e che l’altro abbia invece continuato a muoversi, provocando il testa-coda. Lo schianto è avvenuto a velocità elevata. I macchinari infatti di norma percorrono un tragitto che inizialmente è coperto e schermato e poi prosegue all’aria aperta, con discese e curve. L’andamento previsto è di fino ad 8 metri al secondo, corrispondente a circa 29 chilometri orari.

Ue vs Usa/ "Piano per agevolazioni fiscali sui veicoli elettrici viola regole Wto"

Legoland, scontro tra i trenini delle montagne russe: le condizioni dei feriti

Dopo lo scontro tra i trenini delle montagne russe del Dragon Fire di Legoland, sul posto, come riportato dall’agenzia di stampa locale Dpa, sono intervenuti tre elicotteri, diverse ambulanze e i vigili del fuoco. A dare i primi soccorsi è stato il personale medico del parco divertimenti stesso. In totale le persone ferite sono 32, di cui 2 versano in condizioni piuttosto gravi. I più fortunati hanno riportato soltanto dei lividi e delle abrasioni, per cui dopo le cure necessarie hanno potuto tornare a casa. Altri, invece, sono tuttora ricoverati.

“ZAPORIZHZHIA E LE CENTRALI ATOMICHE ARMI DI GUERRA”/ Cosa accadrebbe dopo esplosione

L’incidente avvenuto nelle scorse ore a Günzburg, tra Monaco di Baviera e Stoccarda, in Germania, non è purtroppo l’unico di questo genere. Soltanto sabato scorso, in un altro parco divertimenti tedesco, una donna è morta dopo essere caduta, per circostanze non ancora chiare, dal vagone di un ottovolante. L’impianto ora è fermo per decisione amministrativa, come probabilmente accadrà anche per quello di Legoland.











© RIPRODUZIONE RISERVATA