Leila George D’Onofrio, Robin Wright, Madonna: ex Sean Penn/ Le nozze a Malibù, poi..

Leila George D’Onofrio, Robin Wright e Madonna sono alcune delle ex compagne di Sean Penn, famoso regista e produttore cinematografico americano. Tra i nomi accostati alla vita sentimentale del celebre sceneggiatore ci sono anche le attrici Pamela Springsteen, Elizabeth McGovern e Susan Sarandon, anche se con queste donne avrebbe condiviso solo una breve parentesi della sua vita. Nell’estate del 1985 l’attenzione della stampa si focalizza sulla vita privata del regista grazie al matrimonio con la cantante Madonna a Malibù.

I due recitano insieme in Shanghai Surprise e la cantante, in seguito, decide di dedicargli il suo terzo album intitolato True Blue, dove descrive l’attore californiano come “il ragazzo più cool dell’universo”. La loro storia, naturalmente, accende in particolar modo l’interesse dei media, con cui Penn ben presto ha dei forti dissapori.

Proprio per uno scontro violento con la stampa Penn viene arrestato, nella fattispecie per un’aggressione ad un fotografo su un set cinematografico. Nel gennaio 1989 il regista e Madonna si separano, subito dopo nella sua vita arriva l’attrice Robin Wright, con la quale mette al mondo i figli Dylan Frances (1991) e Hopper Jack (1993). Dopo un lungo tira e molla il regista e l’attrice decidono di mettere fine alla loro relazione. Nel frattempo Sean Penn frequenta l’attrice Scarlett Johansson, poi Charlize Theron ed infine Leila George, sposata nel 2020 e dalla quale ha divorziato dopo un solo anno di matrimonio, sorprendendo ancora una volta tutti i fan e gli appassionati di gossip.

