Lele Marchitelli, compagno Serena Dandini/ Il sodalizio con Paolo Sorrentino

Serena Dandini, ospite a Oggi è un altro giorno, è stata sposata due volte e dal 1993 è legata al musicista Lele Marchitelli. Daniele “Lele” Marchitelli, nato a Roma nel 1955, è un compositore e bassista: “Da bambino ho massacrato i miei genitori fino a quando a 12 anni mi hanno regalato una chitarra a 12 corde. E lì mi sono messo a rifare tutte le canzoni possibili del mondo. Led Zeppelin, Jimi Hendrix, ero rockettaro e in fondo lo sono rimasto”, ha raccontato a Vanity Fair. Dagli anni Novanta è autore delle musiche di programmi comici come Avanzi, Tunnel, Pippo Chennedy Show, L’ottavo nano e Stati generali. Per il Pippo Chennedy Show, condotto dalla compagna Serena Dandini, ha scelto anche gli ospiti musicali: Carmen Consoli e i Negrita, Marina Rey e Niccolò Fabi, Gianna Nannini e Giovanotti, Battiato, Paola Turci e gli Skunk Anansie. Ha scritto anche le musiche delle canzoni interpretate da Corrado Guzzanti.

Il sodalizio tra Lele Marchitelli e Paolo Sorrentino

Lele Marchitelli lavora anche in ambito cinematografico come autore di colonne sonore per film di importanti registi quali Giuseppe Piccioni, Renato De Maria, Cinzia TH Torrini, Riccardo Milani, Carlo Verdone e Paolo Sorrentino. Proprio per il regista Premio Oscar ha composto le musiche per “La grande bellezza” e “È stata la mano di Dio”. Sulle pagine di Vanity Fair Marchitelli ha racconato come è nato il sodalizio con Paolo Sorrentino: “Ci conosciamo da molto prima di lavorare insieme, in precedenza eravamo amici, ma non ci siamo mai chiesti nulla. Fino a quando mi ha chiesto vuoi lavorare alla musica per La grande bellezza. Non gli ho lasciato nemmeno il tempo di finire la frase. Adoro le sue sceneggiature”. Nel 2020 il compositore è entrato a far parte dell’Oscar Academy Award.

